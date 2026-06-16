¿En qué país nacieron los futbolistas de la Selección de Francia del Mundial 2026?

Estos son los lugares de nacimiento de los 26 convocados por Didier Deschamps para el Mundial 2026.

Francia inicia su camino por la Copa del Mundo frente a Senegal. Lo hace en un contexto donde termina la era de Didier Deschamps y donde nuevamente Les Bleus contarán con una generación dorada a disposición de su DT. Este es el país donde han nacido cada uno de los 26 elegidos para buscar la tercera final seguida de acuerdo con los registros de la convocatoria oficial.

Es una de las Copas del Mundo más multiculturales que se recuerde. Decenas de hijos de migrantes de África o América ya tienen a muchos de sus hijos jugando para selecciones europeas. Si bien muchos podrían pensar que la gran mayoría de jugadores de Francia nacieron lejos de sus fronteras, la realidad apunta más bien a lo contrario.

Y es que sacando a Brice Samba (Congo), Marcus Thuram (Parma, Italia), Michael Olise (Londres, Inglaterra) y Mike Maignan (Guayana Francesa), el resto de los 26 convocados por Deschamps ha nacido y crecido en tierras galas. La procedencia de la gran mayoría es de África, pero repetimos que la vasta mayoría es hijo de suelo francés.

Tres naciones africanas son las que más aportan en cuanto al origen de los convocados de Deschamps. Manu Koné, Désiré Doué y Youssouf Fofana cuentan con sangre marfileña en sus venas. Con Ousmane Dembélé, N’Golo Kanté e Ibrahima Konaté pasa lo mismo cuando hablamos de Mali. Por último, Camerún aparece en esta contienda con figuras como Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé y William Saliba.

Mbappé, con sangre camerunesa y nacido en Francia: GETTY

Francia inicia un camino por la Copa del Mundo donde tendrá que medirse a corto plazo con selecciones como Senegal, Noruega o Irak. Para muchos, el grupo de la muerte por los tres primeros miembros de una zona llena de talento e hijos de emigrantes en sus convocatorias. En estos países han nacido los elegidos por Deschamps para buscar la tercera final seguida.

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Los 26 convocados de Francia

1- Brice Samba : Kinshasa (República Democrática del Congo)

: Kinshasa (República Democrática del Congo) 2- Malo Gusto : Rillieux-la-Pape (Francia)

: Rillieux-la-Pape (Francia) 3- Lucas Digne : Meaux (Francia)

: Meaux (Francia) 4- Dayot Upamecano : Évreux (Francia)

: Évreux (Francia) 5- Jules Koundé : París (Francia)

: París (Francia) 6- Manu Koné : Colombes (Francia)

: Colombes (Francia) 7- Ousmane Dembélé : Vernon (Francia)

: Vernon (Francia) 8- Aurélien Tchouaméni : Ruan (Francia)

: Ruan (Francia) 9- Marcus Thuram : Parma (Italia)

: Parma (Italia) 10- Kylian Mbappé : París (Francia)

: París (Francia) 11- Michael Olise : Londres (Inglaterra)

: Londres (Inglaterra) 12- Maghnes Akliouche : Tremblay-en-France (Francia)

: Tremblay-en-France (Francia) 13- N’Golo Kanté : París (Francia)

: París (Francia) 14- Rayan Cherki : Lyon (Francia)

: Lyon (Francia) 15- Ibrahima Konaté : París (Francia)

: París (Francia) 16- Mike Maignan : Cayena (Guayana Francesa)

: Cayena (Guayana Francesa) 17- William Saliba : Bondy (Francia)

: Bondy (Francia) 18- Warren Zaïre-Emery : Montreuil (Francia)

: Montreuil (Francia) 19- Jean-Philippe Mateta : Sevran (Francia)

: Sevran (Francia) 20- Désiré Doué : Angers (Francia)

: Angers (Francia) 21- Lucas Hernández : Marsella (Francia)

: Marsella (Francia) 22- Theo Hernández : Marsella (Francia)

: Marsella (Francia) 23- Robin Risser : Colmar (Francia)

: Colmar (Francia) 24- Bradley Barcola : Lyon (Francia)

: Lyon (Francia) 25- Youssouf Fofana : París (Francia)

: París (Francia) 26- Maxence Lacroix: Villeneuve-Saint-Georges (Francia)

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