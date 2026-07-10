Los 5 récords que rompió Mbappé tras su gol a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026

El delantero de Francia vive un momento de oro en la Copa del Mundo. Mbappé, una máquina de récords con Le Bleus.

Kylian Mbappé aparece nuevamente como la gran figura de Francia en una Copa del Mundo del año 2026 donde el equipo de Didier Deschamps ya se encuentra en semifinales. Todo ello después de una victoria convincente ante Marruecos y donde su máxima estrella falló un penalti durante la primera parte. Tras reponerse en el complemento con un tanto, el goleador del Real Madrid rompió cinco marcas de la mano de su selección.

Mbappé anotaría con un disparo potente al palo izquierdo de Bono en el segundo tiempo. Una acción que le permitiría convertirse en el único futbolista en tener 10 tantos entre goles y asistencias en Copas del Mundo durante dos mundiales distintos. A esto hay que sumarle también que se convierte en el único futbolista que ya ha marcado ocho gritos sagrados en dos ediciones consecutivas del torneo. La máquina ofensiva de Didier Deschamps ya piensa en el ganador entre Bélgica y España.

Pero lo hecho por Mbappé ni mucho menos se quedó ahí. Anoche se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 100 contribuciones entre goles y asistencias para Francia. Todo ello en un choque donde el combinado galo también lo vio convertirse en el futbolista con más apariciones para el país durante la Copa del Mundo. Se trata de un futbolista absolutamente gravitacional y que ha dejado su huella para el futuro.

Como si le faltara algo a esto, hay que decir que Mbappé sigue sin ser eliminado de la Copa del Mundo en cuanto a eliminatorias previas a la final se refiere. Desde su debut en el torneo por Rusia 2018, nadie ha podido hasta la fecha sacarlo antes de una final. Se trata de un ciclo absolutamente histórico y donde iguala con figuras de la talla de Cafú. Si cae derrotado en semis todo se rompe.

Mbappé ya llegó a 20 goles en Mundiales: GETTY

Francia ya espera rival pensando en los próximos días. Su oponente saldrá del partido que disputarán a lo largo de esta noche España y Bélgica. Justamente con los ibéricos existen deudas a corto plazo teniendo en cuenta las dos derrotas de Mbappé y compañía ante el equipo de Luis De La Fuente, tanto en la Eurocopa pasada como por supuesto en la Nations League del 2025. Les Bleus quieren revancha.

Publicidad

Francia y Mbappé, la potencia del Siglo XXI

Francia alcanza las semifinales por tercera edición consecutiva. Algo que a lo largo de toda la historia de la Copa del Mundo solo pudieron conseguir Alemania, Italia y Brasil. Justamente los sudamericanos fueron los más recientes en conseguirlo con una generación absolutamente dorada entre finales del siglo pasado y el 2002.

A estos datos se le suman cómo Mbappé ha impactado en el equipo. El delantero del Real Madrid no sabe lo que es disputar un Mundial sin llegar a estar entre como mínimo los cuatro primeros. Solamente Lionel Messi parece poder mantener su ritmo goleador en una carrera que a los 27 años, y para sorpresa de todos, no tiene ni Balón de Oro ni Champions League. La Copa del Mundo es su territorio y la selección francesa la potencia que se beneficia del rendimiento de un Kylian que anoche batió cinco récords ante Marruecos.

Datos claves

El delantero Kylian Mbappé anotó un gol tras fallar un penalti ante Marruecos.

anotó un gol tras fallar un penalti ante Marruecos. El futbolista Kylian Mbappé alcanzó 100 contribuciones entre goles y asistencias con Francia.

alcanzó 100 contribuciones entre goles y asistencias con Francia. La selección de Francia clasificó a semifinales por tercera edición consecutiva del Mundial.