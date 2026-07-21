Zlatan Ibrahimovic confesó qué habría hecho con Leandro Paredes tras pelea en la final del Mundial 2026

El exdelantero y actual comentarista deportivo reventó al mediocampista de la Albiceleste por su pelea en la final del Mundial 2026: "Yo le habría..."

La violenta pelea protagonizada por Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. El mediocampista argentino quedó en el centro de las críticas luego de agredir a Eric García y Gavi tras el pitazo final del duelo que España ganó por 1-0 a la Albiceleste en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde Zlatan Ibrahimovic. En su rol de comentarista de Fox Sports, el exdelantero sueco no ocultó su indignación por la actitud del capitán de Boca Juniors, y le dedicó unas fuertes palabras.

La agresión de Leandro Paredes generó la indignación de Zlatan Ibrahimovic (Photo by Al Bello/Getty Images)

“Paredes puede alegrarse de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte”, lanzó el exartillero.

Ibrahimovic también cuestionó la reacción de los futbolistas españoles durante la gresca, asegurando que debieron intervenir para defender a sus compañeros: “No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero”, afirmó.

El exgoleador, además, destacó el nivel futbolístico que mostró la selección dirigida por Luis de la Fuente y festejó el título de La Roja europea. “Ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo… cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver. Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta”, cerró.

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En síntesis…