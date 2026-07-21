Polémica en redes: Cristiano Ronaldo insinúa en likes que hubo favorecimientos a Argentina

En España afirman que CR7 estuvo más que activo en redes sociales cuando se cuestionó a FIFA por supuestos favorecimientos por Argentina.

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia tras una participación en la Copa del Mundo que no superó los octavos de final. Por medio de sus redes sociales habría dado ‘me gusta’ a diferentes publicaciones que insinuaban que desde la FIFA se habían realizado diferentes favorecimientos a la Selección de Argentina de Lionel Andrés Messi. Todo ello en la previa de la final y en programas de Televisión Española.

Espejo Público es el nombre del show que en la previa de la final de la Copa del Mundo cuestionó de manera tajante tanto al combinado de la Albiceleste como a las supuestas ayudas de la FIFA a favor de sus intereses. La periodista española Pilar Rodríguez Losantos realizó un contundente discurso contra Zúrich que fue publicado en redes sociales y que se habría ganado ahí el ‘me gusta’ por parte de Cristiano Ronaldo.

“¡Argentina debería haber quedado eliminada hace al menos cinco partidos! ¡Solo siguen en el torneo gracias a la ayuda de la FIFA, una de las instituciones más corruptas del planeta! No le tengo miedo a Argentina, sino a Gianni Infantino. ¡Parecerá que jugamos contra toda la FIFA, que quiere regalarle el Mundial a Lionel Messi!”, reflexiones de la periodista en la previa de la final disputada en la ciudad de Nueva Jersey jornadas atrás.

Afirman desde diferentes medios de comunicación que Cristiano Ronaldo dio ‘me gusta’ a dicha publicación. Todo ello después de una Copa del Mundo donde el portugués se despidió con dos goles y donde llegó igualmente a las 6 ediciones del gran torneo de la FIFA marcando en favor de Portugal. Es para muchos su primera gran aparición mediática después de una edición del certamen donde no pudo romper el techo con la única competición que le faltaba por levantar.

Las especulaciones alrededor de supuestos favorecimientos de la FIFA con Argentina han marcado toda esta edición de la Copa del Mundo. El revuelo general en el panorama internacional alcanzó niveles pocas veces vistos. A la espera de que confirme o desmienta todo lo visto en las últimas horas, Cristiano Ronaldo se suma a la polémica por redes sociales.

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Ronaldo no ve a CR7 en una nueva Copa del Mundo

“A pesar de nuestra pasión y el deseo de jugar para siempre, creo que, al final, es el cuerpo el que decide. Hoy no juego porque mi mente va más rápido de lo que mi cuerpo puede seguir… Creo que tanto Cristiano como Neymar han llegado a ese punto en el que necesitan llegar a un consenso con sus cuerpos. La batalla contra el cuerpo es muy difícil de ganar”, empezaba analizando el astro brasileño en las últimas horas.

Elogió a ambos futbolistas, pero dejó en claro que conviven con un momento del deporte donde el físico es más necesario que nunca. Espera eso sí que puedan seguir disfrutando de su profesión en sus respectivos destinos: “Normalmente, el cuerpo te avisa de que ya no puedes seguir el ritmo… Quizá aún tenga nivel para jugar en Arabia Saudí, pero en el Mundial es mucho más difícil”.

Datos claves

Cristiano Ronaldo dio “me gusta” a publicaciones que acusaban favores de la FIFA.

dio “me gusta” a publicaciones que acusaban favores de la FIFA. La periodista Pilar Rodríguez criticó duramente a la FIFA previo a la gran final.

criticó duramente a la FIFA previo a la gran final. Cristiano Ronaldo anotó dos goles con la selección de Portugal durante este Mundial.