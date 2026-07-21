¿Cuándo vuelve a jugar Messi con Inter Miami tras el Mundial 2026?

La Pulga pronto volverá a la actividad en el mundo de clubes. Messi e Inter Miami ya tienen pactada la fecha del retorno.

El abarrotado calendario del fútbol internacional no da lugar a mucho descanso. Tras perder la final de la Copa del Mundo del año 2026 con Argentina, Lionel Messi pronto volverá a la actividad por una ciudad de Miami donde su equipo le espera para los próximos compromisos. Esta es la fecha tentativa pensando en su retorno a una MLS donde revalidar el título conseguido meses atrás es el gran objetivo.

El Inter Miami de David Beckham ya comunicó que Messi y Rodrigo De Paul tendrán descanso en las próximas jornadas. Todo ello pensando en que se recuperen física y mentalmente de una Copa del Mundo más que especial para ambos representantes de la Albiceleste en el conjunto del sur de la Florida. No estarán ante Chicago Fire el 22 de julio ni tampoco contra Montreal el día 25 de dicho mes.

Tampoco dirán presente en el Juego de las Estrellas de la MLS del próximo 29 de julio. Una fecha vital para la expansión del torneo a nivel internacional y que se viene convirtiendo en una de las grandes citas de la temporada. Todo apunta de manera concreta a inicios del mes de agosto para un equipo que de momento sigue siendo dirigido por Guillermo Hoyos.

En dicha fecha Inter Miami disputará un encuentro frente a Columbus donde se espera que ambos jugadores puedan tener sus primeros minutos. Todo ello en un semestre donde intentarán revalidar el título de la MLS ganado a finales del año 2025. También en una seguidilla de meses donde se buscará la Leagues Cup, primer título de la Pulga por los Estados Unidos de Norteamérica.

Messi no juega en Inter Miami desde el 25 de mayo: GETTY

En clave Messi, se espera que el argentino tenga una participación mínima en las primeras jornadas de su regreso a Miami. Con 39 años en sus piernas, disputó los 8 partidos posibles de la Copa del Mundo con todo el desgaste que ello supone. Ahora mismo sólo le queda descansar de cara a preparar un semestre donde el equipo de David Beckham se juega muchas cosas.

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Beckham consuela a Messi tras perder la final

Todo Miami alentaba a su capitán en la final frente a España. En caso de haber conseguido el triunfo, hablaríamos seguramente del primer jugador de la MLS en ganar un Balón de Oro siendo activamente futbolista del torneo en los meses previos a la Copa del Mundo. El propietario del Inter de Miami tuvo un sentido mensaje para el argentino en sus redes sociales.

“Nuestro capitán, no podríamos estar más orgullosos”, palabras de Beckham a Messi tras la derrota en la ciudad de Nueva Jersey frente a España. No se espera, salvo giro de 180°, que exista una nueva posibilidad de verle en un rol similar por las próximas ediciones de la Copa Mundial de Selecciones de la FIFA.

Datos claves

Lionel Messi no jugará con Inter Miami ante Chicago Fire el 22 de julio.

no jugará con Inter Miami ante Chicago Fire el 22 de julio. El argentino y Rodrigo de Paul tampoco jugarán frente a Montreal el 25 de julio.

tampoco jugarán frente a Montreal el 25 de julio. Inter Miami prevé el regreso de Messi a la actividad a inicios de agosto.