Alerta de tormenta eléctrica en Miami: ¿Se suspende Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

La ciudad de Florida se mantiene en estado de alerta por posibles tormentas eléctricas en la previa de Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026.

La preocupación por el clima crece en las horas previas al duelo entre la Selección de Argentina y la Selección de Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aunque el partido está programado para las 18:00 (hora local) en Miami, los últimos reportes meteorológicos anticipan fuertes lluvias y mantienen en alerta a la organización.

El mayor inconveniente no pasa únicamente por las precipitaciones, sino por la posibilidad de tormentas eléctricas en la principal ciudad del estado de Florida. En caso de registrarse actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, se activará el protocolo de seguridad establecido en Estados Unidos, lo que obligaría a suspender temporalmente el encuentro.

Alerta máxima por tormentas eléctricas en Miami (Getty Images)

De acuerdo con TyC Sports, la jornada de este viernes ha estado marcada por un clima cambiante en Miami. Durante la mañana predominaron los cielos nublados que por momentos hizo pensar en una tormenta inminente. Sin embargo, también hubo intervalos en los que el cielo se despejó e incluso apareció el sol, aunque las condiciones meteorológicas continúan siendo inestables.

El protocolo de seguridad es claro: si se detecta la caída de rayos en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el partido deberá detenerse de inmediato por un mínimo de 30 minutos. Además, tanto los futbolistas como los árbitros tendrán que abandonar el terreno de juego y los aficionados serán evacuados de las tribunas hasta que las autoridades determinen que existen las condiciones para reanudar el espectáculo.

Por ahora, la organización mantiene la programación del compromiso entre la Albiceleste y Cabo Verde, aunque las próximas horas serán determinantes para conocer si el clima permitirá que el balón ruede con normalidad en Miami.

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En resumen…