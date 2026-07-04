¡Última hora! La FIFA le da a la Selección Colombia la mejor noticia para los 8vos del Mundial 2026

La Selección Colombia recibe una noticia de la FIFA que los pone muy contentos en el Mundial del 2026.

La Selección Colombia logró clasificar a los 8vos del Mundial 2026, después de vencer a la Selección de Ghana. Esto provocó que ‘La Sele’ vuelva a esta instancia y también tenga grandes expectativas de mejorar su performance de 2014, cuando llegó a los 4tos de final.

En medio de la euforia de avanzar de ronda también se confirmó otra gran noticia para la Selección Colombia; y es que el equipo nacional se llevó un gran premio económico de la FIFA. Los de Néstor Lorenzo no dejan de sumar millones en esta Copa del Mundo:

Los millones que FIFA le pagará a la Selección Colombia

La FIFA le reconocerá a la Selección Colombia un premio económico de 15 millones de dólares por avanzar a los 8vos del Mundial 2026. Ese premio se une a los 21 millones que ya tenía el equipo nacional por clasificar a grupos y jugar los 16avos.

Colombia venció a Ghana en los 16avos. (Foto: GettyImages)

Ahora la Selección Colombia podría seguir avanzando en el Mundial 2026 y llegar a instancias finales en la búsqueda de un histórico campeonato. No obstante, su primera parada es Suiza en los 8vos.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia contra Suiza?

La Selección Colombia jugará contra Suiza el próximo martes 7 de julio de 2026 a las 15H00 (CO). El equipo de Néstor Lorenzo llegará a este partido ya sabiendo quién podrá ser su rival en los cuartos de final (si clasifica), puesto que, antes estará jugando Argentina contra Egipto.

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En síntesis: