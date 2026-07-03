La Albiceleste busca la clasificación a octavos de final del Mundial 2026 ante la selección africana que sorprendió al mundo entero.

Este viernes los dieciseisavos de final del Mundial 2026 llegan a su fin, y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el de la Selección de Argentina ante la Selección de Cabo Verde.

La Albiceleste llega como una de las grandes candidatas al título luego de firmar una campaña perfecta en el Grupo J, con un Lionel Messi en un nivel sobresaliente y siendo el principal referente ofensivo del equipo de Lionel Scaloni.

Del otro lado estará la gran revelación del torneo. Cabo Verde sorprendió al mundo entero al avanzar como segundo tras igualar los tres encuentros en el Grupo H y ganándose un lugar histórico en la fase eliminatoria al dejar fuera a Uruguay.

Lionel Messi y Vozinha cara a cara este viernes en el Mundial 2026 (Getty Images).

Ahora, los africanos buscarán seguir haciendo historia frente a los vigentes campeones del mundo y ante uno de los máximos favoritos al campeonato.

El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y pondrá en juego un boleto para los octavos de final, donde el vencedor se enfrentará al ganador de la llave entre Australia y Egipto, en un cuadro que promete emociones hasta el final.

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A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 14:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas.

España: 22:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026