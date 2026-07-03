Colombia vence a Ghana y tiene nuevo puesto en el ranking FIFA tras meterse a 8vos del Mundial

La Selección de Colombia le ganó a Ghana, está en octavos de final del Mundial y también tiene nuevo puesto en el ranking FIFA.

La Selección de Colombia cumplió con el pronóstico y venció a Ghana para meterse en los octavos de final del Mundial y como ha sido habitual, esto le vale para seguir sumando puntos en el ranking FIFA.

Con el triunfo ante Ghana, la Selección de Colombia escaló dos puestos en el ranking y está en el puesto 11 del ranking mundial. Una vez más los ‘cafeteros’ rozan el top 10.

Justo por encima de Colombia se encuentra México, la selección anfitriona se ubica 10mo pero podría bajar si es que Inglaterra lo elimina este domingo del Mundial.

Colombia arrancó cerca del top 20 en el ranking FIFA en el primer día del Mundial, sin embargo tras tres victorias y un empate, los de Néstor Lorenzo han ido escalando.

Sigue en carrera en el Mundial y en caso de vencer a Suiza volverán a escalar, claro que necesitará una mano de Inglaterra. El ranking lo sigue liderando Argentina, España y Francia.

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Dónde y cuándo juega Colombia contra Suiza por los 8vos del Mundial

El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.