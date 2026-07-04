Luis Díaz dejó en ridículo la forma en la que se elige la figura en el Mundial 2026

Conoce por qué la actuación de Luis Díaz dejó en ridículo el sistema de la FIFA para elegir a la figura en el Mundial 2026.

La Selección Colombia le ganó a Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026 y una de las grandes polémicas se dio después del partido. A Luis Díaz lo eligieron la figura del encuentro, pero ‘Lucho’ no dudó en dejar en ridículo la forma en la que se elige la figura en la Copa del Mundo de la FIFA.

Díaz se estrenó en el Mundial 2026 con un gol y una asistencia ante Ubekistán y parecía que todo estaba listo para que fuera la Copa del Mundo del extremo colombiano, pero comenzó una sequía goleadora que llegó hasta los 16avos de final.

Colombia le ganó 1-0 a Ghana en un partido en el que a Luis Díaz le anularon un gol al minuto 12 del segundo tiempo. ‘Lucho’ terminó como el jugador peor calificado de la ‘Tricolor’ con 6.1 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, pero la FIFA decidió elegirlo la figura de la victoria. Esto no le iba a gustar nada…

Así Luis Díaz criticó la forma en la que se elige la figura en el Mundial

Díaz fue elegido la figura de Colombia vs. Ghana. (Foto: x / @FIFAWorldCup)

“Este premio no es mío, es del equipo así como lo dijo mi compañero Daniel Muñoz anteriormente más que merecido. Jhon Arias creo que lo merecía. En mi caso solo faltó digamos que concretar esos dos goles, eran importante porque si concretaba matamos el partido y estabamos más tranquilos. Entonces, creo que me queda ese sinsabor, le agradezcó al grupo por el trabajo que hizo. Hay que ir paso a paso, feliz por la clasificación que era lo más importante y se están generando esas ocasiones y pronto vendrá el gol”, dijo Luis Díaz tras recibir el premio como figura del partido entre la Selección Colombia y Ghana del 3 de julio.

FIFA elige la figura de los partidos del Mundial 2026 de esta manera

Durante los partidos del Mundial 2026, la FIFA, por medio de sus cuentas oficiales en X, abre la votación para que los hinchas elijan la figura desde su página oficial. Además, este premio esta patrocinado por la cerverza ‘Michelob Ultra’ y se llama ‘Jugador Superior del Partido’.

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