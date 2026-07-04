Marruecos vs. Francia por los 4tos de final del Mundial 2026: cuándo y dónde se juega, día y horario

Francia/Paraguay inscribió su nombre en los 4tos de final del Mundial 2026. Ahora conoció a su próximo rival y el estadio en donde jugará, así que no te pierdas todos los detalles.

Acabamos de vivir un gran partido entre Paraguay vs. Francia por una de las llaves más interesantes de octavos de final del Mundial 2026. El Estadio Filadelfia y su clima intenso vieron cómo el equipo europeo logró imponer condiciones, así que el triunfo de por medio estuvo acorde a lo plasmado en el campo de juego. Dicho esto, ahora podrás conocer los pormenores de lo que se les viene.

Fuente: Conmebol.

Tras la victoria de hoy, Francia se alista para enfrentar a Marruecos en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. En una instancia realmente decisiva y que sin duda alguna ya empieza a generar diversos intereses entre los hinchas, este encuentro está programado por FIFA para que se realice el próximo jueves 9 de julio en el Estadio Boston a las 15:00 hora local.

Recordemos que Marruecos logro inscribir su presencia en esta llave de cuartos de final del Mundial 2026 luego de imponerse con mucha categoría frente a Canadá en el Estadio Houston. Fue una goleada 3-0 que sin duda alguna enaltece el rendimiento de un equipo africano que mantiene un enorme nivel desde hace varios años, así que Francia no tendrá un rival sencillo por delante.

Los caminos de Marruecos y Francia rumbo a los 4tos de final del Mundial 2026

Marruecos sigue siendo uno de los equipos más importantes del planeta y en este Mundial 2026 viene confirmando el gran crecimiento que atraviesan. Fue parte del Grupo C durante la primera ronda y clasificó en el segundo lugar con 7 puntos luego de empatar 1-1 ante Brasil, vencer 1-0 a Escocia y derrotar 4-2 a Haití. Luego, en dieciseisavos de final, los africanos vencieron por penales a Países Bajos por 3-2 tras igualar 1-1 durante el tiempo regular del duelo.

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Por otro lado, Francia estuvo en el Grupo I del Mundial 2026 y consiguió 9 puntos, es decir que venció a todos sus rivales. Ganó 3-1 ante Senegal, goleó 3-0 a Irak y se impuso 4-1 contra Noruega. Siguiendo en este mismo ritmo de competencia y con un enorme nivel futbolístico, los galos vencieron 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final. Hoy, siguen siendo un firme candidato al título.

DATOS CLAVES