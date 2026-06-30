Canadá, Brasil, Marruecos, Paraguay y Noruega ya están clasificados a los octavos de final del Mundial 2026.

Las llaves de los octavos de final del Mundial 2026 comienzan a tomar forma tras los primeros resultados de la ronda de los 32 mejores. Con varios favoritos aún en competencia y algunas sorpresas ya instaladas, el cuadro de los 16 mejores promete duelos de alto nivel en la siguiente ronda.

Uno de los enfrentamientos ya confirmados será el de Brasil frente a Noruega. Los ‘Vikingos’ sellaron su clasificación este martes tras imponerse por 2-1 a Costa de Marfil en un vibrante encuentro de dieciseisavos de final y ahora tendrán el desafío de medirse con la ‘Canarinha’, una de las grandes candidatas al título.

¡Noruega está en octavos de final del Mundial 2026! (Photo by Lars Baron/Getty Images).

Por su parte, Paraguay, que dio uno de los grandes golpes de la Copa del Mundo al eliminar a Alemania en la tanda de penales, espera por el vencedor del atractivo duelo entre Francia -firme candidata al título- y Suecia.

Otro de los cruces ya definidos enfrentará a Canadá y Marruecos. Los anfitriones avanzaron luego de dejar en el camino a Sudáfrica, mientras que los africanos protagonizaron otra de las sorpresas de la fase al eliminar por penales a Países Bajos, asegurando así su lugar entre las 16 mejores selecciones de la cita planetaria.

México y Ecuador también definirán a otro clasificado a la siguiente ronda. El vencedor de la batalla en el Estadio Azteca de Ciudad de México se medirá con el vencedor de Inglaterra vs. RD Congo en octavos.

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A medida que se disputen los restantes partidos de los dieciseisavos de final, el cuadro quedará completamente definido y comenzará la recta decisiva hacia la gran final del Mundial 2026, programada para el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Así se jugará el fixture del Mundial 2026. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Así están los octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia / Suecia – 4 de julio – Filadelfia

vs. – 4 de julio – Filadelfia Canadá vs. Marruecos – 4 de julio – Houston.

vs. – 4 de julio – Houston. Portugal/ Croacia vs. – España/ Austria – 6 de julio – Dallas

vs. – – 6 de julio – Dallas EE.UU. vs. Bosnia vs. Bélgica/ Senegal – 6 de julio – Seattle.

vs. – 6 de julio – Seattle. Brasil vs. Noruega – 5 de julio – Nueva Jersey.

– 5 de julio – Nueva Jersey. México/ Ecuador vs. Inglaterra/ RD Congo – 5 de julio – Ciudad de México.

vs. – 5 de julio – Ciudad de México. Argentina / Cabo Verde vs. Australia / Egipto – 7 de julio – Atlanta.

/ vs. / – 7 de julio – Atlanta. Suiza/ Argelia vs. Colombia/ Ghana – 7 de julio – Vancouver.