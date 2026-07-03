“Estoy listo”: Alemania tiene a su nuevo técnico tras la salida de Nagelsmann por perder con Paraguay

Conoce al nuevo técnico que Alemania tiene listo tras la salida de Nagelsmann por perder con Paraguay en los 16avos del Mundial 2026.

Fue el primer gran batacazo del Mundial 2026. Alemania perdió ante Paraguay, quedó eliminado en los 16avos de final del Mundial 2026 y ya tiene listo a su nuevo técnico tras la salida de Julian Nagelsmann. ¿De quién se trata?

Alemania empató 1-1 con Paraguay el 29 de junio y perdió 3-4 en la definición por penaltis. Al no llegar ni a octavos de final del Mundial, la Federación Alemana de Fútbol no dudó y tomó una contundente decisión con Nagelsmann.

“Los representantes de la empresa y el consejo de supervisión de DFB GmbH & Co. KG acordaron hoy (3 de julio) por unanimidad, por recomendación del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador Julian Nagelsmann“, publicó la Federación Alemana de Fútbol y ya tiene al reemplazo listo.

“Estoy listo”: Alemania tiene a su nuevo técnico tras la salida de Nagelsmann

Julian Nagelsmann dejó de ser el DT de Alemania. (Getty Images)

“Sí, puedo confirmar las conversaciones. Las cosas se movieron bastante rápido. Julian dio un paso al lado. La DFB está buscando un sucesor. Y están hablando conmigo (…) Estoy listo. Una vez que comienzan las conversaciones, tu mente empieza a correr. Tenemos que cambiar las cosas de manera fundamental”, le dijo Jürgen Klopp al canal ‘Sky Sports‘.

Jürgen Klopp confirmó por qué todavía no fue presentado como nuevo DT de Alemania

En las mismas declaraciones en las que confirmó que está todo encaminado para ser el reemplazo de Julian Nagelsmann en la Selección de Alemania, Jürgen Klopp también confirmó que aún no es presentado oficialmente porque “estoy bajo contrato con Red Bull. He dicho que estoy interesado en las conversaciones. Serán intensas porque esto no se trata solo de Julian Nagelsmann. También tengo que hablar con Oliver Mintzlaff. Él es mi empleador. Ya hemos tocado algunos temas. Asumo que no se opondrá. Llevo allí 19 meses. Ha sido un tiempo intenso”.

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