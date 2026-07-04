¡Bombazo! Familiar de un jugador de la Selección de Ecuador confirma amenazas a jugadores en México

Nueva escándalo con las posibles amenazas a los jugadores de Ecuador en el Mundial 2026.

La novela sobre las posibles amenazas a los jugadores de Ecuador en la previa de su partido contra México continúa. Entre rumores de si los amenazaron o no, ahora un familiar de un referente del equipo nacional salió a confirmar lo que sí pasó.

En un live tik tok, el hermano de Gonzalo Plata acabó confirmando que los jugadores de Ecuador si habrían recibido amenazas. Primero comentó que la única forma de que México le gane a Ecuador es haciendo la “misma cochinada” que le hicieron a ‘La Tri’.

Luego le dicen en un comentario al hermano de Gonzalo Plata que diga 1 si hubo amenazas a los jugadores de Ecuador; y él responde fuerte y claro y en varias ocasiones: “1”. Volviendo a generar comentarios sobre este posible hecho contra los jugadores de ‘La Tri’.

Desde el entorno de la Selección de Ecuador no han aclarado nada, pero sí emitieron un comunicado pidiendo a la FIFA que se investigue que era lo que estaba sucediendo en la previa del partido, durante el encuentro y posterior al mismo.

Atentos!!

El hermano de Gonzálo Plata confirma que los jugadores ecuatorianos fueron amenazados en el partido contra México. pic.twitter.com/HpCoMqSGR8 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 4, 2026

La versión del hermano de Gonzalo Plata llega a incrementar estos rumores que vienen manchando el Mundial 2026 después de que Ecuador fuera eliminado del torneo. La FIFA aún no se ha expresado de manera oficial y todavía no hay detalles sobre alguna investigación en curso.

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Los detalles sobres las supuestas amenazas a jugadores

No se han revelado detalles exactos o confirmados sobre las supuestas amenazas a jugadores de Ecuador. De momento, todos son especulaciones de prensa y diferentes cuentas de redes sociales. Se habla de amenazas a familiares de jugadores, miedo al cantar el himno y más.

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En síntesis: