Colombia se mete a 8vos del Mundial pero los hinchas explotan contra este jugador: “No merece ni un minuto más”

La Selección de Colombia cumplió y se metio a 8vos del Mundial pero los hinchas no quedaron contentos con uno de sus jugadores.

La Selección de Colombia cumplió y ganó casi sin sobre saltos contra Ghana para meterse a los 8vos de final del Mundial 2026. No todo es alegría y los hinchas en redes sociales explotaron contra uno de sus jugadores.

James Rodríguez volvió a ser el más apuntado en redes sociales, el volante sigue con la confianza de ser titular bajo el mando de Nestor Lorenzo pero no devuelve con rendimiento.

“Ni un minuto más”, “debe quedarse en el hotel”, “ya no tiene nivel para un Mundial, camina la cancha”, fueron algunas de las críticas que escribieron en redes sociales los hinchas sobre el enganche.

El DT argentino lo cambió apenas terminó el primer tiempo y en su lugar ingresó Juanfer Quintero. Otra vez el volante de River Plate fue la figura en la generación de juego.

El nivel de James Rodríguez es una de las variantes en discusión desde antes del Mundial, el jugador llegó a la Copa del Mundo sin equipo y con apenas tres partidos completos en su club.

Dónde y cuándo juega Colombia contra Suiza por los 8vos del Mundial

El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.

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