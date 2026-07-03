Pese al triunfo 1-0 a Ghana en 16avos del Mundial 2026, FIFA va a sancionar a la Selección Colombia

¿Nos quieren dañar la fiesta en pleno Mundial? Conoce la inminente sanción de la FIFA a la Selección Colombia tras vencer 1-0 a Ghana en 16avos.

Iba a ser un partido cerrado que cada pelota se tenía que jugar como si fuera la última. ¡Dicho y hecho! A pesar de que la Selección Colombia le ganó 1-0 a Ghana en los 16avos del Mundial 2026, se conoció el motivo por el cual la FIFA la va a sancionar.

¿Es grave? Colombia, con la premisa que tenía que marcar rápido en el partido del 3 de julio para que la alta temperatura de Kansas City no le pasara factura, empezó a dominar el partido posicionándose en campo rival. El gol no iba a tardar en llegar en el estadio Arrowhead.

Luis Suárez tiró un centro y Jhon Arias llegó en posición de ‘9’, abrió el pie derecho y al minuto 14 del primer tiempo puso el 1-0 a favor de la Selección Colombia. Y ojo con este nombre, porque sería uno de los protagonistas de la sanción que la FIFA le va a poner a la ‘Tricolor’.

La sanción de FIFA a Colombia a pesar de ganarle a Ghana en 16avos del Mundial

Clément Turpin fue el árbitro de Colombia vs. Ghana. (Foto: Getty Images)

Estuvo cerca de ser tarjeta roja… Justo antes de anotar el gol de la victoria de Colombia ante Ghana, Jhon Arias pisó a un rival y recibió tarjeta amarilla por parte del árbitro Clément Turpin. Además, Richard Ríos también fue amonestado al minuto 33 del segundo tiempo. Esto quiere decir que la FIFA, con base al artículo 14 de su Código Disciplinario, sancionará a la selección colombiana con una multa de 20.000 dólares porque dos de sus jugadores recibieron tarjetas amarillas en los 16avos de final del Mundial 2026.

Este será el rival de la Selección Colombia en los 8vos de final del Mundial 2026

Luego de la victoria 1-0 ante Ghana, la Selección Colombia viajará a Vancouver, Canadá, para enfrentar a Suiza en el estadio BC Place por los octavos de final del Mundial 2026. Este encuentro se disputará el martes 7 de junio a las 3:00 P.M (hora colombiana).

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