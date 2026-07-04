“Somos mejores que ellos”: Kylian Mbappé tras eliminar a Paraguay del Mundial 2026

Kylian Mbappé explotó luego del triunfo de Francia ante Paraguay. Con las emociones a mil por el partido de hoy, dejó un drástico mensaje sobre lo que pasó en el campo de juego.

Francia venció 1-0 a Paraguay con un gol de penal por parte de Kylian Mbappé. Si bien el resultado no demuestra mucha superioridad entre ambos equipos, de acuerdo a las propuestas de cada una de las selecciones podemos decir que el triunfo se ajusta a lo que pasó en la cancha. Así también lo entiende el capitán galo que luego del pitazo final no dudó en mostrar algunas impresiones.

Kylian Mbappé se mostró bastante activo durante todo el partido. Además de siempre pedir el balón y ser un crack para Francia en diversos sentidos, se le vio muy metido en conversaciones con los jugadores de Paraguay y hasta evidenció una cierta piconería que en muchos casos hace falta en clase de partidos. En base a ello es que reveló que fueron superiores y que supieron estar en el trámite.

“Ese es su estilo de juego. Cada uno juega con los recursos de los que dispone. No hay una forma correcta o incorrecta de jugar al fútbol. Solo hay una manera y es ganar. Intentaron atacarnos de esa forma, pero respondimos de la misma manera“; declaró en primera instancia un Kylian Mbappé muy efusivo en conversación con los medios internacionales luego del triunfo ante Paraguay.

En esta línea, el capitán de Francia se mantuvo en la misma postura de reconocer las aptitudes de su selección. “Pensaban que vendríamos a jugar con esmoquin y a hacer jugadas bonitas, pero no. También sabemos jugar al fútbol sucio. Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Incluso jugando sucio, éramos mejores. Intentaron superarnos, pero fuimos nosotros quienes los superamos“.

PICANTE FINAL EN FILADELFIA 🔥



Mbappé festejó el triunfo con euforia, Gill quiso darle la mano, el francés lo ignoró y el arquero le tiró la pelota en la espalda.



Luego, otro tumulto entre los futbolistas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BMmAJofCdA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

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El próximo rival de Kylian Mbappé y Francia en el Mundial 2026

Luego de la victoria de hoy por la mínima diferencia frente a Paraguay en el Estadio Filadelfia, ahora Francia deberá descansar y alistarse para un nuevo desafío en el Mundial 2026. En el marco de los cuartos de final, el rival de turno será Marruecos, selección que por cierto goleó 3-0 a Canadá y clasificó a la misma instancia siendo una de las confirmaciones más importantes del torneo.

El partido está programado para el próximo jueves 9 de julio en el Estadio Boston, así que en la previa hablamos de un encuentro que promete en demasía por lo que representa el nivel actual de ambos equipos. Veremos quién termina metiéndose entre los 4 mejores del Mundial 2026, aunque para muchos es Francia quien viene mostrando las condiciones incluso hasta de campeonar.

DATOS CLAVES

Francia venció 1-0 a Paraguay con un penal anotado por Kylian Mbappé .

a con un penal anotado por . Kylian Mbappé declaró tras el partido que Francia supo responder al juego rival.

declaró tras el partido que supo responder al juego rival. El 9 de julio Francia enfrentará por cuartos de final a Marruecos en el Estadio Boston.