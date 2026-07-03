Pese a ganarle a Cabo Verde en 16avos del Mundial 2026, FIFA sancionará a Argentina

Descubre por qué la FIFA sancionará a la Selección Argentina pese a su agónica victoria frente a Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026.

Cuando parecía que el sufriemiento había acabado con el pitazo final del árbitro Drew Fischer, apareció la información que la FIFA sancionará a Argentina pese a ganarle a Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026. BOLAVIP cuenta todos los detalles al respecto.

Transcurría el minuto cinco sel segundo tiempo extra de la prórroga cuando Gonzalo Montiel recibió tarteja amarilla. Esto quiere decir que la FIFA, por medio del artículo 14 de su Código Disciplinario, sancionará a Argentina con una multa de 10.000 dólares porque uno de sus jugadores fue amonestado durante el partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

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