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Mundial 2026

Pese a ganarle a Cabo Verde en 16avos del Mundial 2026, FIFA sancionará a Argentina

Descubre por qué la FIFA sancionará a la Selección Argentina pese a su agónica victoria frente a Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026.

Messi en Argentina vs. Cabo Verde.
© Getty ImagesMessi en Argentina vs. Cabo Verde.

Cuando parecía que el sufriemiento había acabado con el pitazo final del árbitro Drew Fischer, apareció la información que la FIFA sancionará a Argentina pese a ganarle a Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026. BOLAVIP cuenta todos los detalles al respecto.

Transcurría el minuto cinco sel segundo tiempo extra de la prórroga cuando Gonzalo Montiel recibió tarteja amarilla. Esto quiere decir que la FIFA, por medio del artículo 14 de su Código Disciplinario, sancionará a Argentina con una multa de 10.000 dólares porque uno de sus jugadores fue amonestado durante el partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Datos clave

  • Pase sufrido: Argentina logró la victoria ante Cabo Verde en un partido que se extendió hasta la prórroga en los 16avos de final.
  • Tarjeta amarilla: Gonzalo Montiel fue amonestado al minuto cinco del segundo tiempo extra.
  • Multa de la FIFA: Debido a esta tarjeta, y basándose en el artículo 14 de su Código Disciplinario, la FIFA sancionará a la ‘Albiceleste’ con 10.000 dólares.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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