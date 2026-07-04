No hizo ni un solo gol en el Mundial 2026, pero Enner Valencia entró en planes de este equipo.

Enner Valencia fue uno de los jugadores de Ecuador más criticados en el Mundial 2026. El delantero ecuatoriano no pudo marcar un solo gol y se fue muy cuestionado en todo el torneo. No obstante, ahora entró en planes para ser fichado por un grande de Colombia.

De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, Enner Valencia se metió en planes de Atlético Nacional para ser su nuevo fichaje en las próximas ventana de fichajes. El equipo ‘Verdolaga’ quiere la experiencia de un jugador como el ecuatoriano para volver a lo más alto.

Ofertas no le faltan al delantero ecuatoriano que ahora buscaría este importante cambio de Liga, después de los últimos meses jugando en México. El ‘Chivo’ también tiene opciones para ser fichado por Emelec, pero no se ve viable su regreso a Ecuador.

Las próximas semanas serán claves para que Atlético Nacional y Enner Valencia decidan si avanzan o no con este bombazo de mercado. Puesto que, aunque al delantero ya no le queda nada con la Selección aún puede rendir a un buen nivel en clubes.

Enner Valencia le fue mal a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

También habría otras ofertas en el camino de Enner Valencia, clubes de la MLS, México, y hasta en Arabia monitorean su situación. Al goleador ya le quedan pocos años de carrera y por eso también buscaría un buen contrato que le permita seguir activo.

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El sueldo de Enner Valencia en Pachuca

De acuerdo a las últimas informaciones cuando Enner Valencia llegó a México, el delantero ecuatoriano firmó por un contrato con un sueldo mayor a los 3 millones de dólares por temporada. Esta sería una cifra que el goleador ecuatoriano buscaría en un siguiente contrato.

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