La gran “desventaja” que tiene la Selección Colombia para jugar contra Suiza en el Mundial 2026

La Selección Colombia tiene una importante desventaja para jugar su partido ante Suiza y es para cuidarse.

La Selección Colombia ya tiene una importante desventaja para jugar en el Mundial 2026 contra la Selección de Suiza en los 8vos de final. El equipo colombiano ya viene muy cansado y también es uno de los equipos que más ha viajado en este torneo.

La gran desventaja de Colombia contra Suiza en los 8vos del Mundial 2026

El partido entre Colombia y Suiza se jugará el próximo martes 7 de julio de 2026, sin embargo, ‘La Sele’ tiene una gran desventaja para jugar este partido, puesto que, apenas ayer jugó en Kansas y ahora tendrá que moverse a Vancouver, mientras que su rival no lo hará.

Suiza ya jugó los 16avos del Mundial 2026 en esta sede, y eliminó a Argelia el pasado 2 de julio de 2026. Pero antes de ese partido, el equipo europeo ya había descansado desde el 24 de junio en esa sede, mientras que Colombia hasta el último partido de su grupo lo tuvo que jugar con intensidad contra Portugal.

Suiza no se ha movido de Canadá. (Foto: GettyImages)

Suiza ya tiene un día más de descanso para jugar contra Colombia y no tuvo que viajar, porque sigue en Canadá desde el final del grupo. Mientras que, el equipo ‘Cafetero’ tendrá que tomar un vuelo y viajar 5 horas para llegar a la sede del siguiente partido con el físico de algunos jugadores a tope.

Esta gran “ventaja” la ganó Suiza porque es fue puntero en el grupo del anfitrión Canadá. Entonces, se quedó jugando en esta sede y apenas se tendrá que mover en cuartos de final si clasifica.

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¿Cuándo y a qué hora jugará la Selección Colombia contra Suiza en el Mundial 2026?

El partido de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026 se jugará desde las 15H00 del próximo martes, 7 de julio de 2026. Esta será la última llave de los 8vos y ambos equipos llegan ya sabiendo su rival que sale de llave entre Argentina y Egipto.

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