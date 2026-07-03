Mientras Messi de Argentina gana 28.3 millones, el salario de Vozinha de Cabo Verde

Conoce la enorme diferencia salarial entre los 28.3 millones que gana Lionel Messi de Argentina y el modesto sueldo de Vozinha de Cabo Verde.

Argentina y Cabo Verde disputaron una de las llaves de 16avos de final del Mundial 2026 y uno de los grandes duelos del partido lo protagonizaron Lionel Messi y Vozinha, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de ambos jugadores. ¡Hay una gran diferencia!

Messi empezó ganándole el duelo a Vozinha con un golazo al minuto 29 del primer tiempo. Un control con la delicadeza necesaria para que el balón le quedara justo para rematar en el área chica de Cabo Verde. 1-0 ganaba Argentina y todo estaba listo para una goleada. ¿O no?

Cabo Verde empató con un gol de Deroy Duarte y esa no fue la única sorpresa. Vozinha le sacó dos opciones claras de gol a Lionel Messi tras un tiro libre y otro mano a mano. El partido se fue a la prórroga, llegaron tres goles más y la duda había que resolverse. ¿Cuál es la gran diferencia de salarios entre Leo y el arquero de Cabo Verde?

Esta es la abismal diferencia de salarios entre Messi y Vozinha

Messi y Vozinha en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Según la guía de salarios oficial de la MLS, Messi cobra al año más de 28.3 millones de dólares con compensación garantizada. Esto quiere decir que gana 28.2 millones más en el mejor de los escenarios respecto a lo que cobra Vozinha. ¿El motivo? El arquero de Cabo Verde se quedó sin equipo tras jugar GD Chaves, de la segunda división de Portugal y la inteligencia artificial ‘Gemini’ le calculó un último salario que está entre 45.656 y 79.898 euros anuales.

En síntesis

La gran diferencia: Lionel Messi percibe más de 28.3 millones de dólares anuales en la MLS, superando por más de 28.2 millones los ingresos del guardameta rival.

Lionel Messi percibe más de anuales en la MLS, superando por más de 28.2 millones los ingresos del guardameta rival. Agente libre: Vozinha, arquero de Cabo Verde, se encuentra actualmente sin equipo tras su paso por el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, se encuentra actualmente tras su paso por el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Cálculo de IA: Según estimaciones, el último salario del portero africano oscilaba apenas entre los 45.656 y 79.898 euros al año.