Antes de enfrentar a Suiza en cuartos del Mundial, Messi confesó el problema que sufre con Argentina

Argentina tuvo que volver a sufrir en el Mundial 2026 para no quedar eliminado y el mismo Lionel Messi no dudó en salir a reconocerlo tras la victoria ante Egipto en los octavos de final. Justo antes de enfrentar a Suiza en cuartos, confesó el problema que está sufriendo.

Egipto empezó dando la que iba a ser la gran sorpresa de los octavos de final y se puso adelante en el marcador con un gol al minuto 15 de Yasser Irahim. Argentina tuvo la posibilidad de empatar, pero a Messi le atajaron un segundo cobro de penal en el Mundial.

La revancha llegó para Leo Messi con el gol que le dio a la Selección Argentina el empate parcial 2-2. La victoria para ‘Albiceleste’ terminó siendo 3-2 con una anotación de Enzo Fernández al segundo minuto de adición y llegó la hora de escuhar el desahogo del ’10’ argentino.

Antes de enfrentar a Suiza, Messi confesó el problema que sufre

Messi en Argentina vs. Egipto. (Foto: Getty Images)

“Dije después del último partido, que gracias a ellos estoy dentro de la cancha también porque sé que hacen un sacrificio extra que sacan de donde no tienen para los momentos en los que por ahí corro menos, pero sé que lo hacen de corazón y lo hacen natural porque les sale y lo sienten. Como dije y repetí varias veces, soy feliz dentro de este grupo. Hace muchisimo tiempo que no compartimos con la familia, que no veo a mi mujer y a mis hijos, que tengo a mi papá en Argentina con mi mamá y mis hermanos. Recien el otro día en Miami tuve una tarde para ver a mi familia, pero nosotros disfrutamos estar juntos, la pasamos bien y sabemos para lo que estamos. Hace siete u ocho años que este grupo me regaló mucha felicidad, y que lo vengo disfrutado. No se podía terminar hoy (7 de julio), creo que nos quedaba un poquito más para seguir compitiendo. Estamos para lo que decimos siempre, competir contra cualquiera con errores y aciertos siempre dejando todo en la cancha y siempre intentándolo”, confesó Messi antes de enfrentar a Suiza en cuartos de final del Mundial.

¿Cuándo se juega Argentina vs. Suiza por cuartos de final del Mundial 2026?

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 22:00 ARG del sábado 11 de julio, empezará a rodar el balón en el estadio Arrowhead, de Kansas City, para definir quién clasificará a semifinales entre Argentina y Suiza.

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