La primera denuncia contra FIFA por la victoria de Argentina a Egipto: “El torneo está amañado”

¿Escándalo mundial? Conoce la primera denuncia formal contra la FIFA que asegura que el torneo está amañado a favor de Argentina.

Una vez más, la FIFA quedó expuesta en una nueva polémica relacionada con la Selección Argentina. En esta ocasión, apareció una primer denuncia luego de la polémica victoria de la ‘Albiceleste’ ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. “El torneo está amañado”, dijeron…

“Fuimos brillantes contra los campeones mundiales reinantes, pero el árbitro, François Letexier, estaba definitivamente sesgado desde el mismísimo inicio del partido. Constantemente intentó detenernos y quería silenciarnos en el campo. Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo; el torneo está amañado, no necesitan nada más. El árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto”, afirmó el delantero egipcio Mostafa Ziko.

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