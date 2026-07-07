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Mundial 2026

La primera denuncia contra FIFA por la victoria de Argentina a Egipto: “El torneo está amañado”

¿Escándalo mundial? Conoce la primera denuncia formal contra la FIFA que asegura que el torneo está amañado a favor de Argentina.

Mostafa Ziko y Messi se enfrentaron en el Mundial 2026.
© Getty ImagesMostafa Ziko y Messi se enfrentaron en el Mundial 2026.

Una vez más, la FIFA quedó expuesta en una nueva polémica relacionada con la Selección Argentina. En esta ocasión, apareció una primer denuncia luego de la polémica victoria de la ‘Albiceleste’ ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. “El torneo está amañado”, dijeron…

“Fuimos brillantes contra los campeones mundiales reinantes, pero el árbitro, François Letexier, estaba definitivamente sesgado desde el mismísimo inicio del partido. Constantemente intentó detenernos y quería silenciarnos en el campo. Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo; el torneo está amañado, no necesitan nada más. El árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto”, afirmó el delantero egipcio Mostafa Ziko.

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Datos clave

  • Denuncia de amaño: Tras la polémica victoria de la ‘Albiceleste’ en los octavos de final, el delantero egipcio Mostafa Ziko estalló y lanzó una grave acusación, asegurando sin filtros que “el torneo está amañado”.
  • Apuntando al árbitro: El atacante señaló directamente al juez central François Letexier, acusándolo de estar sesgado desde el primer minuto. Según Ziko, el árbitro intentó frenar constantemente el juego de su equipo y “silenciarlos” en el campo.
  • Irónica felicitación: Lleno de frustración por lo que consideró un arbitraje completamente “injusto”, el jugador cerró sus declaraciones con un sarcástico mensaje: “Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo… no necesitan nada más”.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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