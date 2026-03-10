Quedan menos de 100 días para la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Una especial donde las haya y que se encuentra marcada por un contexto tanto bélico como internacional que hace que el balón no sea lo más importante. Gianni Infantino habló de todo en las últimas horas e incluso se animó a tirar su gran candidato para la única edición que nos separa del centenario del certamen.

“España es uno de los favoritos, con otros, eso sí. Ya conocemos la fuerza de España. La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo”, reflexiones de Infantino con Diario AS. Todo en una charla de 10 minutos donde puso a la Roja como uno de los grandes aspirantes a ganar la final de mediados de julio en los Estados Unidos. Llegan como campeones de la Eurocopa y, por ende, la expectativa es enorme. Arrancan su aventura en el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Infantino por supuesto no solo tiene a España como único candidato. En los últimos años ha dejado elogios de peso a selecciones como la de Argentina, Francia y hasta Colombia. Fue consultado por el conflicto en Oriente Medio y por cómo este puede afectar un certamen que por primera vez tendrá 48 selecciones repartidas en tres países. No espera que la pelota se manche.

“El Mundial va a ser fantástico, fenomenal, hay una expectación en Estados Unidos, México y Canadá sin precedentes. En cuatro semanas hemos tenido más de 500 millones de demandas de entradas. Esto es algo impresionante. Tenemos casi siete millones de entradas, pero 500 millones es algo que nunca se había visto en la historia ni de la FIFA ni de ninguna otra institución. Setenta y siete de los 104 partidos han tenido más de un millón de peticiones de entradas y los demás están por ahí”, reflexiones de Infantino sobre el momento global y sus repercusiones en la Copa del Mundo. Ve, por el contrario, una expectativa total.

Infantino señaló a España como gran candidato al Mundial: GETTY

Asegura que todo hasta la fecha en planificación ha sido un éxito. También que viviremos un Mundial que acaparará todo como en la edición de 1994. Infantino, que ve a España como uno de los favoritos, ya palpita la llegada de la Copa del Mundo: “Todos los estadios van a estar llenos, va a ser una fiesta total. Va a ser un éxito. Será el primer Mundial de cuarenta y ocho equipos, 104 partidos, dieciséis ciudades, tres países, estamos ante algo enorme. Es más que un torneo, es más que una competición deportiva, es algo social para lo que el mundo se va a parar para mirarlo”.

Publicidad

Publicidad

La RFEF habló de las sedes de la Finalissima

“¿Londres o Lisboa? Todas las soluciones están encima de la mesa. Hay varias capitales con estadios con capacidad para este tipo de partidos. Se ha hablado de Estados Unidos, pero también es un país en conflicto”, comenzaba el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, alrededor de las sedes posibles en charla con Cadena SER. Señala que en este momento Europa parece ser la única opción viable que puede facilitar la salida del torneo de Oriente Medio. El conflicto armado imposibilita por estas horas confirmar todo. Es el gran choque a modo de previa del Mundial.

Lisboa y Londres ganan fuerza pensando en la Finalissima: GETTY

“Este partido se tendría que jugar en terreno neutral. Pero parece que debe ser en Europa. La mayoría de los jugadores están en Europa. España siempre está, porque es uno de los mejores sitios para organizar cosas. Entre mañana y pasado se tomará la decisión. La RFEF tiene un departamento internacional que está haciendo un gran trabajo”, más reflexiones de Louzán en la Cadena SER. A lo largo de las próximas 24 o 48 horas deberíamos saber cómo queda el futuro de la Finalissima.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Gianni Infantino sitúa a España como la selección favorita para ganar el Mundial.

sitúa a como la selección favorita para ganar el Mundial. La FIFA registró 500 millones de solicitudes de entradas para el torneo en cuatro semanas.

de solicitudes de entradas para el torneo en cuatro semanas. La sede de la Finalissima entre España y Argentina se decidirá en las próximas 48 horas.

ver también Los 20 futbolistas que sorprendieron en un Mundial y pasaron al olvido