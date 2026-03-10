A menos de 100 días para el Mundial, James Rodríguez nunca había estado tanto tiempo inactivo

James Rodríguez vive uno de los momentos más singulares de su carrera. A menos de 100 días para la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, el líder de la selección colombiana no ha podido debutar oficialmente en lo que va del año 2026 por la MLS. Nunca en su trayectoria deportiva había estado tanto tiempo sin ritmo de juego. Minnesota United sigue esperando.

Hay que remontarse al penúltimo mes del año pasado para encontrar el último partido oficial de James Rodríguez. Fue con la Selección Colombia en el parón del mes de noviembre y solamente unas jornadas después de finiquitar su paso por León de México, donde no pudo clasificar al equipo verde a los playoffs de la segunda fase del certamen. Han pasado un total de 115 días.

Es una cifra récord alrededor de la figura de un futbolista que, como mucho, había pasado 107 días sin partidos oficiales. Ocurrió en el año 2023, cuando el jugador abandonaba Olympiakos de Grecia para terminar fichando por Sao Paulo de Brasil entre el 13 de abril y el 29 de julio. En aquel entonces, y como ocurre en este momento, no eran las lesiones, sino meramente decisiones de carrera deportiva las que frustraban al auténtico líder de Néstor Lorenzo en Colombia de acumular la mejor y mayor cantidad de minutos posibles antes de un gran reto.

James es el líder de Colombia y nadie lo pone en duda. Tampoco que su carrera se ha visto lastrada en los últimos años por la ausencia de una competitividad absolutamente regular. Desde su debut, prácticamente 19 años atrás, ya acumula más de 800 días de baja por lesión e igualmente por cuestiones similares a las que en este momento le tienen lejos de los terrenos de juego. Lorenzo cruza los dedos.

Lorenzo espera como pocos por el debut de James en la MLS: GETTY

El cafetero ya ha sido convocado para los últimos encuentros de un Minnesota United que se ha convertido en su nueva casa. No ha tenido la suerte de debutar por cuestiones técnicas y meramente basadas en las decisiones de un cuerpo técnico que todavía no le ve al 100 % para una MLS que ha comenzado. En Colombia cruzan los dedos y esperan que más pronto que tarde su mejor futbolista pueda acumular una cantidad de partidos y minutos que le permita llegar de la mejor forma posible a un Mundial donde, no nos olvidemos, se despedirá por todo lo alto.

Publicidad

Publicidad

James anticipó cuándo se dará su debut en la MLS

A lo largo de las últimas horas y por medio de intercambio de mensajería por redes sociales con el influencer Pelicanger, el cafetero se autoconvocó para disputar el encuentro frente a Vancouver Whitecaps de Canadá. Será por la jornada número 4 de una MLS donde el proyecto de Minnesota se ha hecho alrededor de su figura y donde el futbolista recibe el sueldo más alto en la historia de la entidad. Hay 5 millones de dólares que deben justificarse con goles y asistencias por parte de la zurda más talentosa del país sudamericano.

“El próximo finde juego el domingo”. Fue el mensaje con el que Rodríguez anticipó lo que podría ser su debut en la liga de los Estados Unidos. Cabe remarcar que se trata de un territorio al cual decidió llegar como preparación para la Copa Mundial con la Selección de Colombia. Será su tercera edición en el gran torneo y la última donde comandará las filas de Néstor Lorenzo.

Datos claves

James Rodríguez acumula un récord de 115 días sin disputar un partido oficial.

acumula un récord de sin disputar un partido oficial. El mediocampista colombiano percibe un sueldo de 5 millones de dólares en Minnesota United.

en Minnesota United. El debut de James en la MLS está previsto para el próximo domingo ante Vancouver.

Publicidad

Publicidad

ver también Califican a James Rodríguez como el mejor fichaje de la historia de Minnesota: “Los otros tienen que defender por él”