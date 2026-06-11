Aún ni debuta contra Costa de Marfil y el millonario premio que la Selección de Ecuador ya se aseguró

La Selección de Ecuador está a pocos días del debut del Mundial 2026 y antes de jugar ya tiene asegurado millonario premio.

La Selección de Ecuador está a pocos días del debut en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil, no solo se juegan el prestigio deportivo si no que hay millonarios premios si avanzan de ronda. Desde antes de jugar, la Selección de Ecuador ya tiene un millonario premio.

Solo por participar, la FIFA dará 1.5 millones de dólares para que las Federaciones cubran sus gastos operativos. Mientras tanto, por jugar los tres partidos de la fase de grupos, Ecuador ya ganó 9 millones adicionales.

Es decir, la Tri arrancará con un premio de 10.5 millones sin pisar el césped en este torneo, esto representa un 50% más de lo que la FIFA dio en el Mundial de Qatar 2022.

A partir de ahí, los premios crecen exponencialmente, y es que si clasifican a la siguiente ronda ganarán 11 millones de dólares más. Ecuador pelea contra Costa de Marfil, Alemania y Curazao el pase a la siguiente ronda.

Si la Tri empata su participación histórica de clasificar dos rondas, serán 15 millones de dólares más. Este sería el Mundial con los premios más altos en la historia del torneo.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

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El Mundial Alemania 2006 sigue siendo la mejor participación de la Selección de Ecuador.

En resumen