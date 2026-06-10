En la Selección de Ecuador hay varios jugadores que cambiarían de equipo luego del Mundial, todos a mejores clubes.

La Selección de Ecuador llega como una de las promesas a revelación en este Mundial 2026 y en gran parte es por su plantel lleno de cracks. La Tri tiene varios jugadores que luego del certamen, podrían dar el salto a equipos más importantes y cobrar mejores salarios.

Arqueros:

Gonzalo Valle: Dejará Liga de Quito luego del Mundial, tendría ya ofertas de Turquía, México y la MLS.

Defensas:

Joel Ordóñez : Su salida del Brujas es segura, lo que resta saber es cuál de los gigantes de Europa se lo queda. Juventus, Inter de Milán, Chelsea y PSG lo buscarían.

: Su salida del Brujas es segura, lo que resta saber es cuál de los gigantes de Europa se lo queda. Juventus, Inter de Milán, Chelsea y PSG lo buscarían. Piero Hincapié : Fue comprado por el Arsenal pero FC Barcelona, Real Madrid y Galatasaray están pendientes de su situación.

: Fue comprado por el Arsenal pero FC Barcelona, Real Madrid y Galatasaray están pendientes de su situación. Pervis Estupiñán: Tuvo un semestre irregular en el AC Milan y ahora le buscan club, volvería a la Premier League o a la liga española.

Volantes:

Pedro Vite: El City Group pondría 15 millones de dólares para sacarlo.

El City Group pondría 15 millones de dólares para sacarlo. Gonzalo Plata : Flamengo no lo quiere vender pero hay clubes de Europa que ponen hasta 30 millones de dólares por él.

: Flamengo no lo quiere vender pero hay clubes de Europa que ponen hasta 30 millones de dólares por él. John Yeboah: Yeboah fue clave en el ascenso del Venezia a la Serie A y hay clubes de primera que lo quieren, como Napoli e Inter de Milán.

Yeboah fue clave en el ascenso del Venezia a la Serie A y hay clubes de primera que lo quieren, como Napoli e Inter de Milán. Kendry Páez: Su préstamo con River dependerá del Mundial y el Chelsea lo tendría pensado prestar a otro equipo de Europa.

Delanteros:

Jordy Caicedo : Goleador de Huracán, clubes importantes han preguntado por él.

: Goleador de Huracán, clubes importantes han preguntado por él. Enner Valencia: Pachuca cuenta con él pero hay equipos, incluyendo Emelec que lo quieren.

Joel Ordonez – Selección de Ecuador.