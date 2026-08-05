La CONMEBOL le daría un “duro” golpe a la Selección de Ecuador tras su mal Mundial 2026

Pensando en la Copa América 2028, la CONMEBOL también le daría un duro golpe a la Selección de Ecuador.

La CONMEBOL sorprendería a todos y ahora mismo está pensando en la Copa América de 2028, tras lo que fue el Mundial 2026. Hace mucho se especuló con la posibilidad de que este torneo se juegue en Ecuador, pero la realidad es que no será así.

Tras todo el Mundial 2026 y la gran organización, la CONMEBOL tendría prácticamente decidido que la Copa América 2028 finalmente se juegue en Estados Unidos. Ya en 2024 el torneo se realizó en este país y ahora se repetiría la sede.

Por lo cual, con esto nuevamente la CONMEBOL descarta a Ecuador como sede. El país debía recibir ya el torneo como parte del anterior formato de rotación de sedes, pero el fútbol ha ido otros pasos que ya hicieron caducar este formato y que el torneo se mueva a Estados Unidos.

Los motivos comerciales que ofrece Estados Unidos como sede ya se ha demostrado en el Mundial de selecciones y también en el de clubes, por lo cual, es normal que la CONMEBOL se dedica por esta sede. Además, ahora mismo Ecuador no tiene la infraestructura para recibir el torneo.

América fue campeón de la Copa América en Estados Unidos. (Foto: GettyImages)

Desde Ecuador se viene “peleando” por tener la Copa América desde hace varios años, no obstante, el país no ha comenzado una reforma estructural a los estadios que tiene y este, además de otros grandes factores, hacen imposible que un torneo así llegue.

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¿Cuándo fue la última Copa América que se jugó en Ecuador?

La última vez que Ecuador pudo recibir la Copa América fue en el 1993, cuando se disputó el torneo con varios invitados y que al final terminó ganando la Selección de Argentina. Desde entonces, Ecuador no pudo volver a recibir el torneo.

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