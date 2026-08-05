Aparte de Corea del Sur, los otros rivales con los que jugaría la Selección de Ecuador en sus amistosos

No solo Corea del Sur, sino que Ecuador también jugará estos amistosos en el mes de septiembre.

La Selección de Ecuador ya confirmó que jugará un amistoso contra Corea del Sur. El equipo nacional viajará hasta Asia para jugar este encuentro, puesto que, el partido se disputará en el Sumon World Cup Stadium en Corea. Pero no sería el único rival para Ecuador.

Según la información revelada por Radio Diblu, la Selección de Ecuador jugará primero contra Corea del Sur y luego contra Japón en octubre. Ambos encuentros forman parte de esta larga fecha FIFA, en las que las selecciones podrían jugar hasta 4 partidos.

Por lo cual, Ecuador también estaría formando parte de un torneo “amistoso” que se jugará en Corea del Sur, donde según Ecuavisa, podría llegar a una final o jugar un partido por el tercer puesto. Los otros dos rivales de este torneo estarían por confirmarse, pero se especula con Japón y Panamá.

Nuevamente, la Selección de Ecuador decide empezar un ciclo muy lejos de Sudamérica post Mundial. En 2023, con la salida de Gustavo Alfaro, el debut de Félix Sánchez se dio en un amistoso contra Australia en Australia, y así inició su ciclo.

Ecuador confirmó su amistoso contra Corea del Sur. (Captura de pantalla)

Se espera que la Selección de Ecuador ya llegue a estos partidos con su nuevo entrenador. Puesto que, el equipo nacional se está moviendo en el mercado para ir por un nuevo DT.

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El ranking FIFA de la Selección de Ecuador

Ecuador llega a estos amistosos también muy urgido de sacar una victoria que lo meta a pelear de nuevo en el ranking FIFA y justamente se enfrenta a un rival directo como Corea. ‘La Tri’ se ubica en el puesto 25, tras un Mundial donde se fue eliminado en 16avos.

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En síntesis: