¿Baja vs Suiza? Confirman la enfermedad que obligó a James Rodríguez a salir de cambio vs Ghana

James Rodríguez no pudo seguir jugando ante Ghana y ahora revelaron por qué se fue de cambio.

James Rodríguez no pudo jugar el segundo tiempo ante Ghana y se tuvo que ir de cambio en el entretiempo. El volante no se vio bien en los primeros 45 minutos ante Ghana, pero todo esto respondería más a un tema médico que a cualquier otro problema.

De acuerdo a la confirmación de Néstor Lorenzo el cambio de James respondió a que el jugador está atravesando por un cuadro gripal, que no lo dejó rendir al máximo y que de seguir en cancha podía seguirlo complicado. Por eso se tomó la decisión de cambiarlo.

El mismo James Rodríguez confirmó después en zona mixta, que su cambio respondió a un virus que hay en el vestuario. Se espera que el jugador se pueda recuperar en los próximos días y esté a tope para jugar contra la Selección de Suiza en los 16avos.

James no está teniendo el Mundial que se esperaba por parte de la hinchada, pero sí el que los expertos veían para él. Puesto que, el colombiano no tuvo casi ritmo en el primer semestre y eso le ha terminado costando.

James Rodríguez está con un cuadro gripal. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez está jugando su última Copa del Mundo, pero se ha convertido también en uno de los jugadores más señalados en todos los partidos de ‘La Sele‘. El 10 no ha terminado de brillar ni en la zona de grupos, ni en los 16avos de esta Copa del Mundo.

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Los números de James Rodríguez en este Mundial

En esta Copa del Mundo, James ha comenzado como titular en los 4 partidos de Colombia, pero no ha terminado ninguno. El 10 solo ha jugado 251 minutos y en toda la Copa del Mundo no pudo ni marcar goles ni dar asistencias.

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