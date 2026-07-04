¿Se le acabó el Mundial 2026? Dan los primeros detalles de la lesión de Jhon Córdoba

Jhon Córdoba encendió las alarmas y estos son los primeros detalles de su lesión y ahora es gran duda para jugar contra Suiza.

Jhon Córdoba encendió las alarmas en la Selección Colombia después de una lesión en los primeros minutos contra Ghana. El delantero se tuvo que ir reemplazado y ahora todo es incertidumbre sobre su futuro y sobre los partidos que tendrá que seguir jugando.

Después de la gran clasificación contra Ghana el mismo jugador y Néstor Lorenzo confirmaron que el futbolista sufrió un pinchazo en el aductor. Esta dolencia aún no arroja un diagnostico oficial, pero el jugador se realizará exámenes para saber cuando volverá a jugar.

De momento, Córdoba sigue estando en la lista mundialista, pero se ve muy complicado que llegue para el partido contra Suiza, por la cercanía del partido y su lesión. El futbolista fue reemplazado en el partido también por Luis Suárez, que dio la asistencia del gol.

En la zona mixta después del partido, Córdoba se mostró muy serio sobre su lesión y advirtiendo a que esperará a los exámenes. El futbolista venía jugando como titular con Lorenzo y parecía que ya le había ganado el puesto de manera definitiva a Luis Suárez.

Córdoba salió lesionado en el partido contra México. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia jugará el próximo martes, 7 de julio de 2026, contra Suiza en los 8vos de final del Mundial 2026. Por lo cual, los jugadores lesionados o con molestias tienen muy pocos días para recuperarse y volver a la cancha. Lorenzo tendría que rotar.

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Los números de Jhon Córdoba en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Jhon Córdoba apenas ha jugado un total de 100 minutos y estaba viviendo sus primeros encuentros como titular, pero no pudo rendir cómo se esperaba. No ha marcado goles ni ha dado asistencias en esta Copa del Mundo.

En síntesis: