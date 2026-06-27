Pese al empate contra Portugal la hinchada de la Selección Colombia explotó contra este jugador: “le tiemblan las piernas…”

La Selección Colombia empató contra Portugal, pero la hinchada acabó señalando a este jugador.

Este sábado 27 de junio de 2026 la Selección Colombia empató con Portugal en un partido que estuvo muy cerca de ganar, pero la hinchada se enojó con un referente. Los hinchas en redes sociales acabaron cuestionando a Luis Díaz, tras este partido.

En redes sociales, Luis Díaz fue tendencia tras la crítica de los aficionados. El extremo de Bayern Múnich no hizo un gran partido y se quedó sin ser influyente como venía siendo. Además, el extremo colombiano también estuvo muy bien marcado.

“Luis Diaz es el terror de los Werder Bremen y los St Pauli. Pero igual que en su etapa en el Liverpool, cuando son partidos importantes y la pelotita quema le tiemblan las piernitas“. “Luis Díaz muy mal en el partido, si él estuviera bien ya estaba”. “El que está jugando mal es Luis Diaz en este partido”, comentaron algunos aficionados.

También se cuestionó en redes sociales que Lorenzo se equivocó en no sacar a Luis Díaz. No obstante, el DT lo tuvo en cancha los 90 minutos. El jugador no tuvo ninguna clara ni pudo crear ofensivamente como lo venía haciendo en los últimos años.

Luis Díaz fue criticado por los hinchas. (Foto: GettyImages)

Con este empate, Colombia se aseguró el primer lugar en la tabla de posiciones y ahora se medirá a Ghana en los 16avos de final. Al final del encuentro también estuvo muy cerca de la victoria, pero el árbitro anuló el tanto en una polémica decisión.

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Los números de Luis Díaz en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Luis Díaz ha jugado 3 partidos y sumado 270 minutos en cancha. Ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia. El futbolista llegó a este Mundial como uno de los mejores jugadores de toda la temporada en Europa.

Los comentarios contra Luis Díaz en X

Estos fueron algunos de los comentarios contra Luis Díaz en X:

Comentarios contra Luis Díaz en redes sociales. (Captura de pantalla)

Comentarios contra Luis Díaz en redes sociales. (Captura de pantalla)

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