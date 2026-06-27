FIFA enciende la fiesta de la Selección Colombia: La buena noticia que le dio tras el 0-0 con Portugal

Descubre la excelente noticia que la FIFA le confirmó a la Selección Colombia tras su valioso empate 0-0 con Portugal en el Mundial 2026.

Colorín colorado la fase de grupos para la Selección Colombia se ha acabado. Con un empate ante Portugal terminó la acción en el Grupo K, y aunque la clasificación a los 16vos de final del Mundial 2026 ya estaba confirmada, la FIFA encendió la fiesta de la ‘Tricolor’ con una buena noticia por el 0-0 con Portugal.

Colombia llegó al partido contra Portugal necesitando solo un empate para terminar primera del Grupo K. Si embargo, salió a imponer condiciones, tomó la posesión del balón y se empezó a acercar al arco rival. Joao Cancelo sacó un balón que tenía destino de gol tras un remate de Jhon Arias.

Portugal, consciente de que solo le servía ganar para quedarse con el Grupo K del Mundial 2026, se empezó a animar en el partido. Bruno Fernandes estuvo cerca de marcar con un remate al borde del área chica de la Selección Colombia, pero Camilo Vargas dijo presente con una gran atajada. FIFA aguardaba el resultado para dar la noticia.

La buena noticia que FIFA le dio a Colombia tras el con Portugal

Gustavo Puerta y Bruno Fernandes. (Foto: Getty Images)

Colombia llegaba al partido ante Portugal del 27 de junio luego de haber bajado dos puestos en el Ranking FIFA, que se está actualizando tras cada partido del Mundial. Con el empate 0-0 con Portugal, la ‘Tricolor’ recibió la buena mala noticia que que subió dos psiciones en el Ranking FIFA y volvió a quedar en la undécima posición.

Nueva posición Ranking FIFA Colombia. (Foto: https://inside.fifa.com)

Publicidad

En resumen