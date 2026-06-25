El millonario premio FIFA que Ecuador ganó tras clasificar a 16vos del Mundial

La Selección de Ecuador además de clasificar a los 16vos de final del Mundial se llevó un millonario premio que le dará la FIFA.

La Selección de Ecuador hizo historia y contra todo pronóstico le gano a Alemania en el cierre del grupo E para meterse en los 16vos del Mundial. Esto les significa seguir en competencia, sumar mérito deportivo pero también millones de dólares en premios.

La Selección de Ecuador acaba de ganar 11 millones de dólares más por superar la fase de grupos. Esto responde al premio que la FIFA le da a sus selecciones por avanzar de ronda.

Los premios aumentaron en relación a Qatar 2022 además de que por el número de participantes se agregó una ronda más en el torneo. Este es el torneo que más premios dará en relación a los montos.

Los 11 millones de dólares se suman a los 10 millones de dólares que ya ganaron por jugar la fase de grupos. Además, la FIFA dará a cada selección 2.5 millones para gastos de las delegaciones.

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

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