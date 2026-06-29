Casi medio millón de likes: Pepe inmortalizó su reencuentro con James Rodríguez y Luis Díaz en Miami

El portugués estuvo presente en el partido en Miami. Se tomó fotos con James y Luis Díaz, con quienes coincidió en Madrid y Porto.

Pepe fue una de las grandes personalidades que dijeron presente en Miami durante el encuentro entre Portugal y Colombia por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Tras el empate que terminó posicionando a los dirigidos por Néstor Lorenzo como punteros de su zona, el exdefensor del Real Madrid se inmortalizó en fotos con James Rodríguez y Luis Díaz, alcanzando casi medio millón de likes en redes sociales.

“Reencuentros” fue la palabra utilizada por el exdefensor central para hablar de dos de sus antiguos compañeros cuando estaba en la élite. Recordemos que Pepe coincidió con James Rodríguez en el Real Madrid entre los años 2014 y 2017. En lo que a Luis Díaz se refiere, ambos vivieron momentos de peso en el Porto, donde un ya veterano Pepe daba los últimos pasos de su carrera.

“A los panitas los veo bien. Son fuertes. Tienen una estructura desde hace un tiempo con su entrenador. Un equipo que pelea mucho, humilde y trabajador. James tiene una zurda increíble”, decía al propio BOLAVIP Pepe semanas atrás y a la espera del encuentro donde finalmente los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron beneficiados de cara a la fase de dieciseisavos.

No es ni mucho menos la primera vez que Pepe muestra su cariño por ambos jugadores de Colombia. A esa imagen en redes sociales que ya tiene más de 450.000 likes, se le suman declaraciones de peso a lo largo de los últimos años donde el exdefensor central hablaba solamente maravillas de dos de los jugadores más importantes de Lorenzo en esta edición de la Copa del Mundo.

“Es el profesionalismo y pasión de representar a este club. Sabemos la importancia de llevar esta camiseta. Es un orgullo tener jugadores como él”, fueron las palabras de Pepe sobre Luis Díaz en el año 2021, en un contexto donde el guajiro tuvo que afrontar un calendario muy apretado. Cinco años más tarde, y ya lejos de los terrenos de juego, Pepe le pide una foto a dos de sus mejores excompañeros en su etapa como futbolista de élite.

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Rodrygo, otro que se sumó a las fotografías con James y Luis Díaz

Solamente una lesión de ligamentos sufrida ante el Getafe a finales de temporada sacó al delantero del Real Madrid de esta Copa del Mundo. Dijo presente en Miami durante el choque y se tomó fotos con varios de los protagonistas. Además de Cristiano Ronaldo, hubo tiempo para pedírsela a James y Luis Díaz.

Rodrygo también se fotografió con James y Luis Díaz: TW

Rodrygo jamás compartió equipo con Luis Díaz, pero sí lo hizo con James Rodríguez en la temporada 2019-2020, cuando fueron dirigidos por Zinedine Zidane para ganar la Liga. Tras dicho ciclo, el colombiano se marcharía del club, mientras que el brasileño empezó un período bajo el mando de Carlo Ancelotti que significaría varias ediciones de LaLiga y otras dos conquistas de la Champions League para su palmarés.

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