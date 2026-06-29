A días de su reencuentro con la Selección Colombia, Carlos Queiroz calificó el Mundial 2026 como vulgar y ordinario

Quedan pocos días para que Carlos Queiroz se reencuentre con Colombia. De momento califica el Mundial por todo lo bajo.

Carlos Queiroz vuelve a cruzarse en el camino de la Selección Colombia. Ghana será el siguiente oponente de los dirigidos por Néstor Lorenzo en una Copa del Mundo que llega a sus fases definitivas. El experimentado entrenador portugués espera por el compromiso en Kansas mientras critica de manera más que contundente a la FIFA por el nuevo formato del torneo.

“El número de selecciones que pueden clasificar puede convertir el Mundial en algo vulgar y ordinario. Cuando tantos equipos pueden clasificar, ¿sigue siendo un logro realmente valioso? Hoy, en Sudamérica, el verdadero éxito sería no clasificar”, empezaba el portugués alrededor de cómo entiende el formato de 48 selecciones y los procesos de clasificación a esta edición. Ya espera por Colombia.

Considera que ni mucho menos los cambios han mejorado el certamen ni el nivel general de la competición: “¿Quién quedó fuera en Europa? Los torneos clasificatorios empiezan a perder su significado cuando prácticamente todos avanzan. Clasificar a un Mundial debería ser algo serio, muy difícil y extremadamente competitivo. El Mundial debería tener sentido, debería ser algo excepcional y raro. Pero, como saben, hoy el dinero manda en el fútbol”.

“Antes hablábamos de fútbol, ahora hablamos de ‘moneyball’. Ya les dije a mis jugadores que el verdadero Mundial empieza en la siguiente ronda. La fase de grupos fue apenas el calentamiento. Clasificar es como una tarjeta de crédito: ahora toca empezar a pagar. A partir de aquí, todo es para el ganador, cada partido es un drama y nadie puede esconderse“, analizaba un contundente Carlos Queiroz alrededor de lo que se viene viviendo a lo largo de las últimas semanas en Norteamérica.

Queiroz y Colombia vuelven a verse tras el fatídico 6-1 ante Ecuador: GETTY

Colombia y la Selección de Ghana se verán las caras el próximo viernes. Lo harán en un contexto donde el estadio de Kansas será el primer paso para los hombres de Néstor Lorenzo de cara a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. A la espera de un reencuentro especial entre Carlos Queiroz y la Tricolor, este se despacha con duras críticas hacia la organización del torneo.

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Los números de Carlos Queiroz con Colombia

La derrota por 6 a 1 ante Ecuador en las Eliminatorias pasadas cerró un proyecto que tenía como objetivo cambiar para siempre la selección nacional. Carlos Queiroz estuvo al frente de la selección cafetera entre el 7 de febrero del año 2019 y el 1 de diciembre de 2020. Todo duró apenas 18 partidos tras la debacle en la ciudad de Quito.

Los números del portugués se dividen en 9 victorias, 5 empates y apenas 4 derrotas. Entre estas aparecen las goleadas frente a Ecuador y Uruguay que terminaron de inclinar la balanza a favor de su salida del combinado nacional. Un total de 22 goles a favor y 18 en contra completan un rendimiento del 59,26% de Carlos Queiroz al frente de Colombia.

Datos claves

El entrenador Carlos Queiroz , actual técnico de Ghana, criticó el formato de 48 selecciones de la FIFA.

, actual técnico de Ghana, criticó el formato de 48 selecciones de la FIFA. La selección de Colombia jugará contra Ghana el próximo viernes en la ciudad de Kansas.

jugará contra Ghana el próximo viernes en la ciudad de Kansas. El portugués Carlos Queiroz dirigió a Colombia en 18 partidos entre 2019 y 2020.