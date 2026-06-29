Ghana se aseguró contar con una de sus grandes estrellas ante Colombia por la derrota vs. Croacia

En caso de haber sumado puntos ante Croacia, Ghana se hubiera quedado sin uno de sus grandes referentes ante Colombia.

La realidad pasa por entender que la derrota de Ghana frente a Croacia cambia la logística del próximo rival de Colombia. Los africanos serán el siguiente oponente de la selección de Néstor Lorenzo. Lo harán con la presencia de Thomas Partey en el césped. Otra combinación de resultados lo hubiera sacado de la sede. En esta ya se inhabilitó la presencia del jugador en la fase de dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Como trascendió días atrás, el centrocampista del Villarreal veía cómo se le negaba la entrada a Canadá. Ello se dio debido al proceso judicial que el volante atraviesa en el Reino Unido producto de acusaciones de diferentes mujeres en el país. En caso de haber sumado puntos frente a Croacia, Ghana se habría ido a jugar a la ciudad de Toronto frente a Portugal o Colombia. Tras los acontecimientos de la última jornada, el partido será disputado ahora en Kansas frente a los cafeteros.

Thomas Partey ya se quedó fuera de uno de los tres partidos de Ghana durante la fase de grupos debido a esta situación. Se trata de una pieza vital para las Estrellas Negras, cuya presencia ha sido defendida por el DT del equipo en cada momento, pese al proceso judicial paralelo que se da a la Copa del Mundo.

“Dejen que los acontecimientos sigan su curso normal, dejen que el río fluya y un día, cuando el río se encuentre con el océano, encontraremos la verdad. Hoy, y esto no es solo sobre Thomas, por desgracia vemos la forma en que las redes sociales, y a veces los medios, actúan con plena y total impunidad”, comentaba Carlos Queiroz en sus análisis generales a inicios de junio sobre la presión mediática en el fútbol moderno.

Se pidió evitar un juicio a nivel general y social antes de que la justicia inglesa dicte sentencia alrededor del jugador del Villarreal: “Esto hace que se nos condene incluso antes de tener la oportunidad de defendernos. Si el jugador está aquí, la respuesta es clara, así que no tengo que hacer comentarios sobre las decisiones del cuerpo técnico”.

Partey, vital para una Ghana que se metió en 16 avos: GETTY

Publicidad

Partey podrá jugar frente a Colombia el día viernes. Se tratará de uno de los últimos partidos de la fase de dieciseisavos de la Copa del Mundo y donde ambos conjuntos ya conocerán a su hipotético rival en octavos de final. Suiza o Argelia serán estos en un encuentro que será disputado la próxima semana también en territorio estadounidense y en la ciudad de Vancouver, donde nuevamente Thomas Partey podría ser baja por su situación judicial.

Las figuras de Ghana

La verdad es que Thomas Partey no es el único gran jugador del equipo africano. La selección de Ghana cuenta con una camada dorada en todos los sentidos y donde por encima de todo destaca su potencial ofensivo. Su juego al contragolpe será una prueba de peso para los dirigidos por Néstor Lorenzo en la ciudad de Kansas.

Antoine Semenyo del Bournemouth, el experimentado Jordan Ayew y el delantero del Athletic Club de Bilbao, Iñaki Williams, son los principales exponentes en ataque con los que contará Carlos Queiroz para un partido especial para el portugués en todos los sentidos. El luso quiere revancha tras aquella noche negra en Quito donde se acabó su ciclo en Colombia.

Publicidad

Datos claves