¿Coincidencia o a propósito? el árbitro que designó FIFA para Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026

El argentino Facundo Tello fue designado por la FIFA para impartir justicia en la llave de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos

¿Coincidencia o a propósito? Luego que la designación del árbitro francés Francois Letexier para la llave de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Egipto generara ruido, la FIFA decidió devolver la gentileza y nombró a un referee argentino para el cruce de cuartos de final entre Francia y Marruecos a disputarse este jueves en Boston.

Para la llave entre ‘Les Blues’ y ‘Los Leones del Atlas’, Tello estará acompañado por una terna íntegramente argentina, conformada por sus habituales colaboradores en competencias internacionales: Juan Pablo Belatti (primer asistente), Gabriel Chade (segundo asistente), Darío Herrera (Cuarto árbitro) y Cristián Navarro (Árbitro asistente de reserva).

Facundo Tello tras haber sido cuarto árbitro en la final del Mundial de Clubes (Photo by Buda Mendes/Getty Images).

El juez argentino continúa consolidándose como uno de los árbitros de mayor prestigio del continente. En el Mundial 2026 ya dirigió los encuentros entre Canadá y Bosnia, y Sudáfrica frente a Corea del Sur, actuaciones que le valieron una nueva designación para la fase de eliminación directa.

Esta es su segunda experiencia mundialista, luego de haber arbitrado tres partidos en Qatar 2022 y en la EURO 2024. Además, Tello cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, donde ha sido protagonista en torneos de máxima exigencia como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, consolidándose como uno de los jueces más experimentados del continente.

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En resumen…