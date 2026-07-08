El primer mensaje de Cristiano Ronaldo después de que Messi y Argentina clasificaran a 4tos en el Mundial 2026

El 'Bicho' mandó un mensaje en sus cuentas oficiales, tras la eliminación de su país y la clasificación de Messi y Argentina.

La Selección de Portugal quedó eliminada del Mundial 2026 y ya es casi un hecho que Cristiano Ronaldo no podrá ganar este campeonato. Sin embargo, en medio de todos los rumores el ‘Bicho’ utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje al mundo justo después de que Messi y Argentina entraran a 4tos.

En su cuenta de Instagram, Cristiano Ronaldo envió un mensaje contundente de dos palabras: “Portugal Sempre”. El portugués puso una foto de él y otra del equipo en lo que fue esta Copa del Mundo. El astro se quedó sin chances de llegar a cuartos de final al caer con España.

Además, este mensaje de Cristiano Ronaldo llega 24 horas después de que Messi, su eterno rival, volviera a brillar en la Copa del Mundo y metiera a Argentina a los 4tos de final. Portugal solo podía enfrentar al equipo argentino en una eventual final.

Este mensaje de Cristiano Ronaldo también llega en un contexto en el que se habla de su futuro con la Selección de Portugal. CR7 ya había comentado que esta era su última Copa del Mundo, pero aún no queda claro si también fue su último partido con su país.

Cristiano Ronaldo mandó este mensaje en sus cuentas oficiales. (Captura de pantalla)

Este también pudo ser el último torneo que compartieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en sus carreras, y que evidentemente fue mejor para el argentino que ya lleva en esta Copa del Mundo un total de 8 goles y tiene altas chances de pelear por el título.

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Los números de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo jugó con Portugal un total de 5 partidos y pudo marcar 3 goles. Se fue eliminado tras una llave muy apretada contra España, donde el partido favoreció al campeón de Europa con un marcador de 1 a 0.

Los números de Lionel Messi en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, en 5 partidos, Lionel Messi marcó 8 goles y dio 1 asistencia. El 10 también se convirtió en este torneo en el máximo goleador de los Mundiales en su historia.

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En síntesis:

La Selección de Portugal quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante España.

quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante España. El delantero Cristiano Ronaldo publicó el mensaje “Portugal Sempre” en sus redes sociales, tras el gran nivel de Messi y Argentina.

publicó el mensaje “Portugal Sempre” en sus redes sociales, tras el gran nivel de Messi y Argentina. El astro Lionel Messi registra ocho goles marcados en la presente Copa del Mundo.