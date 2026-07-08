Partidos de mañana, jueves 9 de julio, en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y estadios

Tras una jornada sin rodar la pelota, comienza la fase de cuartos de final. Francia y Marruecos buscarán el primer lugar entre los cuatro mejores.

Este jueves 9 de julio se abrirá el juego de los cuartos de final del Mundial 2026. Francia y Marruecos protagonizarán el primer enfrentamiento que definirá cuál de los dos se mete entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo. Será el único encuentro de la jornada.

Este cruce reedita el duelo entre franceses y marroquíes en las semifinales de Qatar 2022, cuando los europeos se impusieron por 2-0 con goles de Theo Hernández y Kolo Muani.

Francia llega a este compromiso tras eliminar por 1-0 a Paraguay, mientras que Marruecos se metió en cuartos de final luego de golear 3-0 a Canadá.

Partidos del jueves 9 de julio: estadios y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final

Francia vs. Marruecos

Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos)

Argentina: 17:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+

17:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+ Chile: 16:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+

16:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+ Ecuador: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+

15:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+ Colombia: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia

15:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia Perú: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+

15:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+ México: 14:00 | ViX México

14:00 | ViX México España: 22:00 | DAZN Mundial, DAZN España, Movistar+

22:00 | DAZN Mundial, DAZN España, Movistar+ Estados Unidos: 16:00 ET / 15:00 CT / 13:00 PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Los otros partidos de cuartos de final

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica

Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra

Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza

Así está el cuadro completo del Mundial 2026