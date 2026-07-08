Partidos de mañana, jueves 9 de julio, en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y estadios

Este jueves 9 de julio se abrirá el juego de los cuartos de final del Mundial 2026. Francia y Marruecos protagonizarán el primer enfrentamiento que definirá cuál de los dos se mete entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo. Será el único encuentro de la jornada.
Este cruce reedita el duelo entre franceses y marroquíes en las semifinales de Qatar 2022, cuando los europeos se impusieron por 2-0 con goles de Theo Hernández y Kolo Muani.
Francia llega a este compromiso tras eliminar por 1-0 a Paraguay, mientras que Marruecos se metió en cuartos de final luego de golear 3-0 a Canadá.
Una trituradora: el Mundial 2026 ya supera a Qatar 2022 en cuanto a despidos y cambios de entrenador
Partidos del jueves 9 de julio: estadios y horarios
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final
Francia vs. Marruecos
Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos)
- Argentina: 17:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+
- Chile: 16:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
- Ecuador: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+
- Colombia: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia
- Perú: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+
- México: 14:00 | ViX México
- España: 22:00 | DAZN Mundial, DAZN España, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 ET / 15:00 CT / 13:00 PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Los otros partidos de cuartos de final
Viernes 10 de julio: España vs Bélgica
Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra
Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza