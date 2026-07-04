¿Volvió a destruir a Gustavo Alfaro? El mensaje de José Luis Chilavert a Paraguay luego de perder ante Francia

Paraguay se despidió del Mundial 2026 y José Luis Chilavert estuvo muy al pendiente de su selección. Así como en ocasiones del pasado reciente, el exarquero marcó una contundente postura.

Paraguay no pudo ante Francia y le dijo adiós a la posibilidad de seguir compitiendo en el Mundial 2026. Con un gol de penal por parte de Kylian Mbappé, los guaraníes no tuvieron mayor reacción con peligro ofensivo y cayeron por la mínima diferencia. Frente a dicha situación es que José Luis Chilavert se expresó a través de las redes sociales dejando un claro mensaje.

Fiel a su estilo mostrado durante el último tiempo, José Luis Chilavert fue muy enfático en su postura y en esta oportunidad no se mostró con actitud retadora ni nada por el estilo. Tampoco cuestionó el planteamiento de Gustavo Alfaro como había sucedido en la fase de grupos del Mundial 2026 y destacó la actuación de los jugadores de Paraguay, a pesar de ser eliminados.

“Queridos Jugadores, CT y CM ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia de Paraguay, de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones“; fue la publicación que compartió José Luis Chilavert a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual dejó muy en claro que en estos momentos el apoyo a su selección es clave.

Fuente: @JoseLChilavert_

¿Qué dijo Gustavo Alfaro luego de la eliminación de Paraguay del Mundial 2026?

Si bien en el pasado el nombre de Gustavo Alfaro había sido muy criticado por parte de José Luis Chilavert y el propio entrenador lo encaró en una conferencia de prensa, el día de hoy no hubo lugar a mayores altercados y los análisis fueron parte de las sensaciones. Así es, el argentino conversó con los medios internacionales y expresó una evaluación de lo vivido en el Estadio Filadelfia.

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“A Francia los partidos le duraban 60 minutos. A esa altura marcaban la diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia. Por eso festejaron cómo festejaron y terminaron haciendo tiempo. Saben lo que les costó. Este equipo venía de ser campeón del mundo en Rusia 2018 y perder la final en Qatar 2022. Nosotros venimos después de 16 años a un Mundial. Competir como lo hicimos me pone orgulloso por todos los imponderables que tuvimos“; declaró Gustavo Alfaro tras la derrota de Paraguay frente a Francia.

🎙️Tras la eliminación de Paraguay, el técnico Gustavo Alfaro dijo: "Me deja una tristeza muy grande porque trabajamos duro para conseguir otro resultado".



🗣️"Hasta el último instante peleamos, hasta el último instante competimos y quisimos revertir una historia que se presentó… pic.twitter.com/AjVIKytX93 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 5, 2026

DATOS CLAVES

Kylian Mbappé anotó el penal con el que Francia eliminó a Paraguay .

anotó el penal con el que eliminó a . José Luis Chilavert publicó en ‘X’ un mensaje de apoyo para la Selección Paraguaya .

publicó en ‘X’ un mensaje de apoyo para la . Gustavo Alfaro resaltó que Paraguay volvió a jugar un Mundial después de 16 años.