El primer mensaje de Jhon Arias tras saber que Lorenzo lo sacó por una amarilla que nunca tuvo vs. Suiza

¿El error más costoso del Mundial? Conoce el mensaje de Jhon Arias tras enterarse de la insólita confusión que lo sacó de la cancha.

¿El error que costó la eliminación o un simple despiste en conferencia de prensa?Una de las grandes polémicas que dejó la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 fue uno de los argumentos que dio Néstor Lorenzo para sacar a Jhon Arias ante Suiza. Acto seguido, apareció un primer mensaje del volante.

De un momento a otro, se levantó el cartel para hacer una modificación y el número que salió en rojo fue el ’11’. Sí, Lorenzo decidió sacar a Arias a pesar de que venía siendo el jugador de Colombia con mayor regularidad de todos los partidos. La cara del volante lo dijo todo.

“Teníamos miedo que en alguna llegada tarde nos quedaramos con uno menos y la energía también. Creíamos que Campaz podía dar, aparte que cambiamos de sistema, también jugamos con dos en el medio, Juanfer (Quintero) flotando atrás del ‘9’, pasamos a un 4-2-3-1 pensando que por las bandas teníamos que preocuparlos a ellos. Casi llegan los goles así, Campaz la tuvo y lamentablemente no se dio”, confesó Néstor Lorenzo sobre porqué sacó a Jhon Arias ante Suiza.

El primer post de Arias tras saber que Lorenzo lo sacó pensando que tenía amarilla

Jhon Arias en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Luego de que todos en el Mundial se enteraran que Lorenzo justificó la salida de Arias por una supuesta amarilla que el volante nunca tuvo en los octavos de final, el volante escribió el siguiente mensaje en Instagram: “Dios sabe el porqué de todas las cosas y su voluntad está por encima de la nuestra, a él sea siempre la gloria. Gracias a cada uno de los que nos acompañó, creyó, vibró y demostró el amor que sienten por nuestro país, es un orgullo ser Colombiano, nos levantaremos“.

Post de Arias. (Foto: Instagram / @ jhonariasa)

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La dura autocrítica de Jhon Arias por quedar eliminado del Mundial 2026

“Espero que hoy (7 de junio) sea el comienzo de un cambio total que teníamos para llegar hasta el último día (…) Si hay algo que nos caracteriza es la capacidad de sobreponernos. Ojalá que hoy sea un recomienzo que nos haga llegar hasta el último día, que ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas”, afirmó Jhon Arias en la zona mixta tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026.

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