Colombia vs. Ghana EN VIVO Y GRATIS por los 16vos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Colombia y Ghana se enfrentan en la última llave de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Estadio Kansas City será testigo de un encuentro que en la previa promete en demasía, así que el trámite está totalmente garantizado por la calidad de ambas selecciones. Ahora podrás disfrutar del minuto a minuto de este prometedor duelo al estilo clásico que siempre te ofrece Bolavip.
¿A qué hora juegan Colombia vs. Ghana por los 16vos de final del Mundial 2026?
- 16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (04/07)
¿Dónde ver Colombia vs. Ghana por los 16vos de final del Mundial 2026?
- Perú | América TV, DSports, Disney+ Premium y Paramount+
- México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Ecuador | DSports, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium
- Colombia | Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Venezuela | inter, DSports, Paramount+
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen, Unicanal y Trece
- España | La 1 y Movistar+