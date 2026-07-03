Quién es el árbitro del partido Colombia vs. Ghana por los 16vos de final del Mundial 2026

Clément Turpin, árbitro de 44 años, será el encargado de impartir justicia en el duelo Colombia vs. Ghana a jugarse en el Estadio Kansa. Conoce más sobre su formación y presente.

Colombia y Ghana tienen absolutamente todo preparado para disputar el último partido en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Si bien el aspecto futbolístico ya fue analizado con bastante detenimiento, en la siguiente nota vamos a conocer más detalles sobre el árbitro principal del cotejo. Hablamos del francés Clément Turpin, uno de los más reconocidos desde FIFA.

Fuente: Getty Images.

Clément Turpin: el mejor árbitro del mundo será el juez del Colombia vs. Ghana

Nacido en la localidad de Oullins-Pierre-Bénite, Francia, este árbitro de 44 años llega a este compromiso en la cúspide de su carrera. Actualmente, Clément Turpin es considerado como el mejor árbitro del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Este prestigioso reconocimiento no fue un regalo: se lo ganó a pulso gracias a sus destacadas y sobrias actuaciones en los torneos más recientes organizados por la UEFA y la FIFA. Su presencia en el campo es sinónimo de autoridad y tranquilidad para ambos seleccionados, así que el partido de esta noche entre Colombia vs. Ghana no correrá ningún riesgo desde dicha perspectiva.

El impecable andar de Clément Turpin durante este Mundial 2026

El choque entre sudamericanos y africanos será el tercer partido que dirija el francés en la actual cita mundialista y sus antecedentes no podrían ser mejores. Hasta el momento, Clément Turpin ha pasado totalmente desapercibido y claramente es la mejor noticia que puede tener un juez durante este torneo.

Inglaterra vs. Croacia: Un duelo europeo de alta tensión en el que supo mantener el control y no dudó en sancionar un penal.

Un duelo europeo de alta tensión en el que supo mantener el control y no dudó en sancionar un penal. Paraguay vs. Australia: Un encuentro físico donde demostró su filosofía de dejar jugar, sacando apenas una sola tarjeta amarilla en los 90 minutos.

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En ninguno de los dos compromisos estuvo envuelto en polémicas ni revisiones escandalosas del VAR, demostrando así un excelente criterio que ahora espera repetir durante el partido de esta noche en el Colombia vs. Ghana.

Fuente: Getty Images.

Clément Turpin y una trayectoria de élite que impone respeto en el Mundial 2026

El currículum de Clément Turpin asusta a cualquiera. Con una vasta experiencia internacional, el francés ya sabe lo que es pitar bajo la presión extrema en torneos de alta calidad como ahora es el Mundial 2026.. En su historial destacan:

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Participación previa en la Copa del Mundo de Qatar 2022 .

de . Dirección en las máximas finales europeas: Champions League y Europa League .

y . Amplio recorrido en la Ligue 1 de Francia y en las Eliminatorias de la UEFA .

de y en las de la . Experiencia reciente en el Mundial de Clubes, donde dirigió dos compromisos el año pasado.

La terna arbitral del Colombia vs. Ghana y el panorama hacia los octavos de final del Mundial 2026

Clément Turpin no estará solo en el Estadio Kansas. La FIFA ha designado un equipo de primer nivel para acompañarlo en las bandas y fuera del terreno de juego, además de los protagonistas que se situarán en la sala del VAR.

Asistentes: Los también franceses Nicolas Danos y Benjamin Pages , su equipo de confianza habitual.

y , su equipo de confianza habitual. Cuarto árbitro: El español Alejandro Hernández .

. Árbitro de reserva: José Enrique Naranj o.

o. VAR: Jerome Brisard (Francia)

(Francia) AVAR: Willy Delajod (Francia)

(Francia) SVAR: Fu Ming (China)

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Fuente: FIFA.

El ganador de esta llave no tendrá tiempo para relajarse ya que en los octavos de final del Mundial 2026 le tocará medirse contra Suiza, quien fue el vencedor del cruce ante Argelia que se disputó ayer jueves en la ciudad de Vancouver. Con Clément Turpin en cancha, Colombia y Ghana saben que el pase a la siguiente ronda dependerá única y exclusivamente de lo que hagan con el balón.

DATOS CLAVES

Clément Turpin arbitrará a Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final.

arbitrará a Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final. Kansas City será la sede de este partido eliminatorio del Mundial 2026.

será la sede de este partido eliminatorio del Mundial 2026. Suiza o Argelia será el rival en octavos de final del equipo ganador.