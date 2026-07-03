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Mundial 2026

Dónde juegan los futbolistas de Ghana, rival de Colombia en los 16vos de final del Mundial 2026

Ghana será el rival de Colombia en una llave decisiva por el Mundial 2026. Por ello es que ahora podrás conocer más detalles sobre la plantilla africana.

Jugadores de Ghana abrazados.
© Getty Images.Jugadores de Ghana abrazados.

Colombia alista los últimos detalles para el encuentro de hoy frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los análisis están puestos sobre la mesa y apenas empiece a rodar el balón quedarán totalmente de lado, aunque en esta oportunidad conoceremos mayores detalles del plantel africano que de todas manera espera dar la gran sorpresa en el Estadio Kansas City.

Es importante resaltar que Thomas Partey representa ser uno de los máximos referentes de Ghana por su experiencia y recorrido en el fútbol europeo. Además, la presencia de Antoine Semenyo es sumamente importante dentro de los intereses de los africanos en el aspecto ofensivo. Dicho esto, Colombia no la tendrá nada fácil al analizar la calidad del equipo en general.

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Equipos de los futbolistas de Ghana en el Mundial 2026

Arqueros

  • Benjamin Asare | Accra Hearts
  • Lawrence Ati-Zigi | St. Gallen (Suiza)
  • Joseph Anang | St. Patrick’s Athletic (Irlanda)

Defensores

  • Baba Abdul Rahman | PAOK (Grecia)
  • Gideon Mensah | Auxerre (Francia)
  • Marvin Senaya | Auxerre (Francia)
  • Alidu Seidu | Rennes (Francia)
  • Abdul Mumin | Rayo Vallecano (España)
  • Jerome Opoku | Istanbul Basaksehir (Turquía)
  • Jonas Adjetey | Wolfsburgo (Alemania)
  • Kojo Oppong Peprah | Niza (Francia)
  • Derrick Luckassen | Pafos (Chipre)
Ver también

¿Dónde y en qué estadio se juega Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Volantes

  • Elisha Owusu | Auxerre (Francia)
  • Thomas Partey | Villarreal (España)
  • Kwasi Sibo | Real Oviedo (España)
  • Augustine Boakye | St. Etienne (Francia)
  • Caleb Yirenkyi | Nordsjaelland (Dinamarca)
  • Abdul Fatawu Issahaku | Leicester (Inglaterra)
  • Kamal Deen Sulemana | Atalanta (Italia)

Delanteros

  • Christopher Bonsu Baah | Al-Qadsiah (Arabia Saudita)
  • Ernest Nuamah | Lyon (Francia)
  • Antoine Semenyo | Manchester City (Inglaterra)
  • Brandon Thomas-Asante | Coventry City (Inglaterra)
  • Prince Kwabena Adu | Viktoria Plzen (Rep. Checa)
  • Inaki Williams | Athletic Club (España)
  • Jordan Ayew | Leicester (Inglaterra)

¿A qué hora juegan Colombia vs. Ghana por los 16vos de final del Mundial 2026?

  • 16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 03:30 | España (04/07)

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana por los 16vos de final del Mundial 2026?

  • Perú | América TV, DSports, Disney+ Premium y Paramount+
  • México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina | Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
  • Ecuador | DSports, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium
  • Colombia | Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
  • Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
  • Venezuela | inter, DSports, Paramount+
  • Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
  • Uruguay | Disney+ Premium, DSports, Paramount+
  • Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
  • Paraguay | Gen, Unicanal y Trece
  • España | La 1 y Movistar+

DATOS CLAVES

  • El Estadio Kansas City albergará el partido entre Colombia y Ghana por dieciseisavos de final del Mundial 2026.
  • Thomas Partey, actual mediocampista del Villarreal, es el principal referente de Ghana.
  • 20:30 horas es el inicio del encuentro transmitido por Gol Caracol en Colombia.
Renato Pérez
Renato Pérez
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