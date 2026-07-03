Colombia, a cerrar una herida de 36 años ante Ghana en el Mundial 2026: no le pasó a nadie más de Conmebol

Colombia tendrá su primer partido de eliminación directa de la Copa del Mundo después de ocho años. El equipo de Néstor Lorenzo tendrá esta tarde frente a Ghana su primer partido de eliminación directa en una edición del certamen en medio de cuentas pendientes con los equipos africanos. Una herida de 36 años continúa abierta. Es una de las páginas más negras de los equipos de CONMEBOL en la historia del torneo.

Hay que devolvernos al 23 de junio de 1990. En aquella ocasión, Colombia llegaba por primera vez a los octavos de la Copa del Mundo y tenía enfrente a la Camerún de Roger Milla. El desenlace de dicho compromiso se dio con victoria para los africanos en una jornada donde los errores de René Higuita marcaron a una generación entera. Sigue siendo hasta la fecha la única derrota de una selección de CONMEBOL de América en eliminaciones directas por la Copa del Mundo.

Tras ello, Brasil derrotó a Ghana en el año 2006 y cuatro años más tarde Uruguay hacía lo mismo frente a los africanos por penaltis. Nunca, desde aquel 23 de junio de 1990, una selección de CONMEBOL disputó partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo ante equipos africanos. Para que nos hagamos una idea, sigue siendo una de las únicas derrotas de selecciones de nuestro lado del mundo ante equipos africanos en toda la historia del certamen.

“Tienen una estructura parecida, pero yo siempre digo que, más allá del sistema que utilice un equipo, hay unas características determinadas de los jugadores que marcan la diferencia. Ghana tiene un gran equipo, con jugadores de primer nivel. Va a ser un partido duro”, analizaba a gran escala Néstor Lorenzo sobre lo que le espera a sus hombres esta tarde en la ciudad de Kansas.

Camerún en 1990, una herida que Colombia espera cerrar esta noche: GETTY

Colombia se enfrenta esta tarde a un equipo comandado por Carlos Queiroz en lo que ya de por sí supone un partido plagado de morbo. Pero también a una herida que lleva abierta desde 1990 y que veremos de qué forma puede cerrarse en un compromiso donde, en caso de vencer, los cafeteros se medirán con Suiza dentro de unas jornadas por los octavos de final del torneo.

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Lorenzo negó que Colombia sea candidato

“Prefiero no estar en el sitio de favorito. Cada vez que nos tocó hacernos cargo de las situaciones lo hemos hecho, eso muestra un crecimiento de parte de Colombia en ese sentido. Salvo con Portugal, nos decían que tenemos que ser favoritos. El equipo ha aprendido con ese peso porque es un peso al ver que quedan excelentes selecciones”, responde de dicha forma el seleccionador argentino ante los elogios de Luis De La Fuente en España.

Queiroz definió a Colombia como imperfecta

Consultado sobre cómo atacar a los cafeteros, no dudó en dejar en claro que ni mucho menos se trata de una máquina perfecta: “Lo que tenemos que hacer es jugar con nuestro estilo, con nuestras fuerzas positivas contra los puntos negativos de Colombia, no hay equipos perfectos, Colombia no es perfecta, son un gran equipo. Mañana es un partido en donde no hay margen de errores, no hay mañana, todo tenemos que hacerlo durante 90 minutos o 120 de tiempo extra”.

Datos claves

El equipo de Néstor Lorenzo juega hoy su primer partido de eliminación en ocho años.

juega hoy su primer partido de eliminación en ocho años. Colombia sufrió una histórica derrota en octavos ante Camerún el 23 de junio de 1990 .

. El vencedor del encuentro se medirá contra Suiza en la siguiente ronda del torneo.