La figura de Ghana no teme a la Selección Colombia: “Tenemos el mismo talento”

La Selección de Ghana no tiene ningún miedo a Colombia. A lo largo de las últimas horas algunos de sus grandes referentes han comentado lo que supondrá enfrentar al equipo de Néstor Lorenzo en Kansas. No temen a los pronósticos generales de una eliminatoria que entienden estará marcada por el factor competitivo de ambas selecciones.

El primero en comentar sobre dicha situación fue el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo. Un auténtico puñal por banda que Carlos Queiroz ha utilizado como una de sus principales piezas ofensivas. Ni mucho menos se considera inferior al equipo cafetero: “Queremos competir con todas las naciones más importantes, tenemos el mismo talento y me pregunto ¿por qué no estamos ahí arriba junto a ellos? Así que siento que estamos en una etapa en la que estamos llegando a ese punto. Estamos creciendo poco a poco y esperamos competir en los próximos años”.

La expectativa en Ghana es total de cara al choque con Colombia. Se trata de la oportunidad de superar por primera vez una eliminatoria mundialista desde la histórica participación del equipo en Sudáfrica 2010. En aquella convocatoria se encontraba Andre Ayew, quien dejó en claro en la previa que los atributos de su selección pueden contrarrestar fácilmente lo mostrado por Colombia hasta la fecha.

“En el fútbol, creo que cada partido empieza de cero, en igualdad de condiciones. Lo que sí puedo garantizar es que haremos sentir orgullosos a África y a Ghana… Estoy bastante seguro de que es un atributo nuestro, porque creo que bajo presión los chicos van a florecer”, comentaba el compañero que tuvieron años atrás en el Crystal Palace tanto Jefferson Lerma como Daniel Muñoz.

Ayew, capitán de una Ghana sin complejos ante Colombia: GETTY

Empieza un nuevo Mundial y Ghana lo tiene claro. No se trata de un partido donde la fase de grupos condiciona. Sí de una eliminatoria directa donde los africanos esperan sacar su mayor gen competitivo: “Mañana simplemente queremos dar un gran espectáculo y asegurarnos de ganar, que es lo más importante para nosotros… Con Colombia es una eliminatoria, va a ser un partido de eliminación directa, totalmente diferente, y tendremos que estar listos para ese desafío”.

Publicidad

Ghana, en su mejor momento defensivo

Los africanos cuentan con mucho talento en la parte ofensiva, pero sin ninguna duda su gran poderío está en una defensa rocosa que Colombia tendrá que romper desde el primer momento. Si tenemos en cuenta sus encuentros de clasificación directa a la Copa del Mundo y lo visto en la fase de grupos, veremos a una selección con apenas tres goles en contra a lo largo de sus últimos diez partidos. Los cafeteros se enfrentan a una prueba mayor a lo que vivieron frente a Congo.

Suiza ya espera rival en octavos

Los centroeuropeos serán el siguiente rival de esta eliminatoria. Todo ello tras doblegar a Argelia por un marcador de dos a cero. Quien sea que se clasifique esta noche tendrá que medirse ante Suiza el próximo martes. Breel Embolo y Dan Ndoye, los goleadores de un conjunto que será sin dudas un hueso duro de roer en cada eliminatoria que le quede por delante.

Datos claves

Antoine Semenyo aseguró que Ghana cuenta con el mismo talento que Colombia y no teme al enfrentamiento en Kansas.

aseguró que Ghana cuenta con el mismo talento que Colombia y no teme al enfrentamiento en Kansas. Carlos Queiroz cuenta con el delantero del Manchester City como una de las principales piezas ofensivas de su esquema.

cuenta con el delantero del Manchester City como una de las principales piezas ofensivas de su esquema. Suiza venció 2-0 a Argelia y ya espera en los octavos de final al clasificado entre colombianos y ghaneses.