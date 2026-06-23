Colombia vs. RD Congo: sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

Sigue el relato EN VIVO del choque entre Colombia y RD Congo por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026.

El todo o nada. La Selección Colombia enfrenta este martes un compromiso de gran enveergadura frente a la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Tras un estreno exitoso, la ‘Tricolor’ buscará mantener el liderato y acercarse a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con confianza al Estadio de Guadalajara después de superar 3-1 a Uzbekistán en su debut, resultado que le permitió sumar tres puntos y quedar en una expectante posición. Con la presencia de figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, los ‘cafeteros’ buscan dejar en lo alto la bandera de Sudamérica.

Por su parte, la República Democrática del Congo dejó una buena imagen en su primera presentación mundialista al empatar 1-1 frente a Portugal, uno de los favoritos del grupo. El conjunto africano demostró orden táctico y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía. Yoane Wissa aparece como una de las principales amenazas ofensivas para la defensa colombiana.

Colombia va por un triunfo que los clasifique a 16avos de final (Photo by Luke Hales/Getty Images).

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