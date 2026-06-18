Con Chile muy interesado: la decisión final que la FEF tomó con Sebastián Beccacece para después del Mundial 2026

Sebastián Beccacece es buscado por Chile para después del Mundial y esta es la decisión final de la FEF con el entrenador.

Sebastián Beccacece es el nombre que más viene sonando en la Selección de Ecuador, tras la derrota contra Costa de Marfil en el Mundial 2026. El entrenador ha sonado para diferentes equipos tras ese encuentro, siendo Chile uno de los más interesados.

No obstante, desde ESPN ‘Chobo’ Álvarez comentó que no hay nada de cierto en que Beccacece se vaya a ir de Ecuador a Chile, pero sí hay una reunión pendiente entre la dirigencia de la FEF y el entrenador. El objetivo de este encuentro apunta a analizar el Mundial.

La Copa del Mundo será la que decida el futuro de Beccacece, puesto que, la expectativa en este torneo es muy grande y se espera llegar a instancias finales. El entrenador tiene que responder con este resultado o se ve casi imposible que siga al frente de ‘La Tri’.

Hace poco Beccacece también comentó que su objetivo en este momento es el Mundial 2026 y luego para una eventual renovación de contrato, el entrenador era muy de “sensaciones”. Por lo cual, ahora la única certeza es la Copa del Mundo, después todo puede cambiar.

Beccacece está dirigiendo su primer Mundial. (Foto: GettyImages))

Beccacece llegó a la Selección de Ecuador a mediados de 2024, después de que ‘La Tri’ acabó con el proceso de Félix Sánchez. El entrenador argentino tiene todavía 6 meses más de acuerdo después de la Copa del Mundo, por lo cual, se esperan negociaciones si se llega a una salida.

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Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

21 partidos entre todas las competencias ha dirigido Beccacece a la Selección de Ecuador. El entrenador solo tiene 2 derrotas con ‘La Tri’, pero también ha sumado 11 empates y lleva ya 8 victorias. Clasificó en las Eliminatorias como segundo, solo por detrás de Argentina.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene en la Selección de Ecuador un sueldo de 2.4 millones por año. Si se queda, después de hacer un buen Mundial, se espera un aumento considerable en estas cifras.

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En síntesis:

Sebastián Beccacece no dejará Ecuador por la selección de Chile tras el Mundial 2026.

no dejará Ecuador por la selección de Chile tras el Mundial 2026. El entrenador argentino registra 21 partidos dirigidos, con 8 victorias y 2 derrotas.

dirigidos, con 8 victorias y 2 derrotas. Sebastián Beccacece percibe un sueldo anual de 2.4 millones de dólares en Ecuador.