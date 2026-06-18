Leyenda de Ecuador arremete contra Beccacece: “Se necesita un DT a la altura…”

Beccacece no deja de sumar críticos y ahora otra voz va muy fuerte contra él y su trabajo en 'La Tri'.

Sebastián Beccacece vive sus días más complicados como entrenador de la Selección de Ecuador y ahora una nueva voz fue muy crítica con el entrenador argentino. El DT viene siendo el más cuestionado después de que ‘La Tri’ perdiera contra Costa de Marfil.

Ahora la leyenda que lo cuestionó y le dio con todo fue Carlos Tenorio. El ‘Demoledor’ arremetió contra los planteamientos de Beccacece y sobre la “verdadera enseñanza” que le estaría dejando a ‘La Tri’ tras todo este ciclo del entrenador.

“Beccacece no está dejando una enseñanza... Se necesita un DT a la altura de lo que representan nuestros jugadores”, comentó el ‘Demoledor’ en Revista Vistazo. Una nueva voz que pide que sea otro el entrenador para Ecuador después de todo este ciclo.

“Beccacece encontró una selección que no tiene nada que cambiar. Tuvo una Eliminatoria muy generosa”, agregó Tenorio. En esa clasificatoria, la Selección de Ecuador solo perdió un partido con Beccacece ante Brasil, pero también empató una buena cantidad de encuentros.

Beccacece llegó a Ecuador en 2024. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo todo es una incertidumbre en la Selección de Ecuador y en el futuro de Beccacece. Al DT le asoman diferentes opciones para después de la Copa del Mundo, mientras que desde la FEF aún se guarda silencio oficial para su continuidad.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido ya un total de 21 partidos entre todas las competencias. El DT ha sumado 8 victorias, 11 empates y 2 derrotas. En el Mundial 2026, acabó perdiendo ya un invicto de 19 partidos sin perder.

El contrato de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Beccacece tiene un contrato hasta finales de 2026. Es decir, cuando el Mundial termine, el entrenador todavía tiene 6 meses más de trabajo en ‘La Tri’.

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En síntesis:

Carlos Tenorio criticó duramente el planteamiento del director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece.

criticó duramente el planteamiento del director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece. Sebastián Beccacece registra 21 partidos dirigidos con un saldo de 8 victorias.

registra 21 partidos dirigidos con un saldo de 8 victorias. El entrenador argentino mantiene un contrato vigente con la selección hasta finales de 2026.